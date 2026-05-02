3. Fußball-Liga
Zitat: Osnabrück-Trainer über Aufstieg auf dem Parkplatz
Osnabrücks Trainer Timo Schultz
Aufstiegstrainer des VfL Osnabrück: Timo Schultz.
Guido Kirchner. DPA

Der Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück steht vorzeitig fest. Als ein Patzer des Verfolgers Essen alles klar machte, saßen die Spieler noch im Bus.

Wiesbaden (dpa) -

«Das war ein Aufstieg, den ich hoffentlich so das erste und letzte Mal so erlebt habe: im Bus auf dem Parkplatz vorm Hotel. Wir werden es trotzdem heute Abend krachen lassen. Die Jungs werde ich vermutlich nicht mehr einfangen.»

(Trainer Timo Schultz vom VfL Osnabrück nach dem feststehenden Zweitliga-Aufstieg seines Teams schon einen Tag vor dem eigenen Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. Konkurrent Rot-Weiss Essen hatte während der Osnabrücker Anreise mit 1:6 bei VfB Stuttgart II verloren)

© dpa-infocom, dpa:260502-930-25281/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren