Vor 80 Jahren war es so weit. In den heutigen Neuwieder Stadtteilen Gladbach und Engers rückten US-amerikanische Soldaten ein. Die 17-jährige Maria Mittler sieht sie in Gladbach auf dem Neuwieder Weg ruhig, aber entschlossen mit ihren Minensuchgeräten auf ihr Elternhaus zukommen. Sie ist etwas ängstlich, aber auch neugierig. Die Haustür ist weit geöffnet. Die Amerikaner sollen sich davon überzeugen können, dass im Haus keine deutschen Soldaten versteckt sind.

Die erste Kommunikation ist dann noch etwas holprig. „Sind Büchsen im Haus?“, wollen die Soldaten von Maria wissen. Mit Büchsen meinen sie Gewehre. Doch Maria versteht darunter Konservendosen und antwortet „im Keller“. Das Missverständnis klärt sich auf. Schon bald trinkt man gemeinsam amerikanischen Kaffee.

USA wenden sich von Europa ab

So beginnt die Befreiung. Ein zaghafter, zunehmend mutiger Weg in Richtung Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und Wirtschaftswunder. Mutig übrigens auch vonseiten der US- Sieger. Welch unglaubliches Vertrauen die USA in dieses gerade erst von den Nazi-Schergen befreite Deutschland setzen!

In diesen Tagen schlagen die Wellen im deutsch-amerikanischen Verhältnis hoch. Täglich grüßen uns der US-Präsident und sein Regierungsteam mit neuen Anfechtungen. Sie stellen so ziemlich alles infrage, was wir uns in den vergangenen 80 Jahren einer engen transatlantischen Partnerschaft Schritt für Schritt erarbeitet haben. Die USA konzentrieren sich auf ihre eigenen geostrategischen Interessen.

Präsident Trump möchte anscheinend eine Weltordnung der Großmächte etablieren, in der sich die USA, Russland und China den Globus in Einflusssphären aufteilen. Im Weltraum wie auch im Cyberraum herrscht bereits Goldgräberstimmung. Deutschland und Europa spielen bei den Überlegungen der Großen keine ersichtliche Rolle.

Für Deutschland ist diese Entwicklung besonders bedeutsam. Jahrzehntelang hat das Land von der US-Militärpräsenz in Deutschland, in und um Europa profitiert. Doch die Zeit des sicherheitspolitischen Komforts ist vorbei. Es stellen sich geradezu schicksalhafte Fragen für die Sicherheit und Prosperität der Deutschen in einer Welt außer Rand und Band. Bleiben die USA ein verlässlicher Nato-Partner? Schützen Sie weiterhin die Stärke des internationalen Rechtssystems? Welches Maß an eigener Stärke brauchen wir künftig und welche Partnerschaften? Müssen wir uns von dem bewährten, besonderen Verhältnis zu den USA befreien?

„Viele US-Bürger empfinden eine große Sympathie für uns Deutsche.“

Militärexperte Ralph Thiele war oft in den USA zu Gast.

Viele US-Bürger empfinden eine große Sympathie für uns Deutsche. Herzliche Gastfreundschaft, Verlässlichkeit und viele schöne Erlebnisse in Deutschland haben sie und ihre Familien geprägt. Ich selbst habe dies über Jahrzehnte hinweg bei häufigen dienstlichen und auch privaten Reisen in die USA erfahren, bei der Zusammenarbeit mit US-Partnern in verschiedenen US-Regierungen, in der Nato und auch in der Bundeswehr.

Vor diesem Hintergrund stört, ja verstört geradezu die Einstellung des gegenwärtigen Trump-Regierungsteams. Dem Informationsleak, über das jüngst der Chefredakteur des US-Magazins „The Atlantic“ berichtete, kann man die tiefe Abneigung von Vizepräsident J. D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio, CIA-Chef John Ratcliffe, dem Nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz und anderen mehr gegenüber den Europäern wie auch der Europäischen Union entnehmen.

Man mag sich über die Einlassungen von Trump und seiner Regierungsmannschaft erregen oder sich auch lustig machen. Man sollte diese dennoch sehr ernst nehmen. Nicht alle Vorwürfe sind abwegig. Im Kalten Krieg standen wir Deutschen bis zum Ende der 1980er-Jahre ganz vorn in der Verteidigung – nicht nur geografisch, mehr noch durch beeindruckende konventionelle militärische Fähigkeiten.

Seitdem sind diese geschmolzen wie Eis in der Sonne. Und es ist noch schlimmer. Als ich Anfang der 1990er-Jahre als erster Deutscher dem Nato Oberbefehlshaber Europa (Saceur) General John Galvin in dessen Privat Office zuarbeiten durfte, war es eine seiner wichtigsten Aufgaben, General Norman Schwarzkopf bei der Befreiung des vom Irak überfallenen Kuweit zu unterstützen. Deutschland war mit Spezialkräften des Heeres und auch mit Marinekräften geringfügig beteiligt.

Wie Deutschland in den Ruf des Drückebergers kam

Die deutsche Regierung wollte diese militärische Beteiligung allerdings ausdrücklich verschweigen. Der Saceur war nicht autorisiert, über dieses deutsche Engagement öffentlich oder auch bei seinen Anhörungen im US-Kongress und Senat zu sprechen. Wir haben dafür gezahlt – nicht nur mit Geld- und Sachleistungen in Höhe von rund 17 Milliarden Mark, sondern mehr noch mit einem schlechten Ruf als Drückeberger und sicherheitspolitischer Schwarzfahrer.

Machen wir uns also nichts vor. An dem Vorwurf, dass wir Deutschen – und andere Europäer – unseren Beitrag zur eigenen und gemeinsamen Sicherheit nur widerwillig und unzureichend erbringen, ist etwas dran. Unsere gegenwärtige militärische Nacktheit, die im Verlauf des Ukraine-Krieges immer drastischer offengelegt wurde, spricht Bände. Warum aber sollte uns jemand im Falle eines Angriffs beistehen, wenn wir nicht einmal selbst bereit und imstande sind, uns zu verteidigen?

Kein Wunder, dass die Amerikaner überlegen, ob Sie künftig den Saceur Posten in europäische Hände geben sollen. Diesen Oberbefehl hatte seit Gründung der Nato immer ein Vier-Sterne-General der USA inne – quasi als Verkörperung transatlantischer Solidarität. Er ist der Entscheidungsträger, der gegebenenfalls den Einsatz von Nuklearwaffen – nach Freigabe durch den US-Präsidenten – anweist. Verlässt dieser US-Verantwortungsträger diesem zentralen Kommandoposten des Bündnisses, stellt sich lauter denn je die Frage, inwieweit wir künftig noch mit einem nuklearen US-Schutzschirm in Zeiten der Not rechnen können.

Viel steht auf dem Spiel. Viel ist von uns selbst nachzuholen. Zugleich sollten wir nicht alle Hoffnung fahren lassen, dass unsere lang bewährte transatlantische Partnerschaft wieder Kurs und Mitte findet. Vor uns Deutschen und Europäern steht eine Gratwanderung zwischen Autonomie und Abhängigkeit, zwischen harter Kante und Zuwendung.

Ralph Thiele

Ralph Thiele

Wir müssen das hinbekommen, auch wenn uns das gegenwärtige US-Regierungsteam dies nicht leicht macht. Am 9. Mai werden wir in Engers unsere Befreiung durch die USA vor 80 Jahren feiern. Es ist nicht nur der Blick zurück, den es zu würdigen gilt. Es wäre vollkommen verfrüht, uns von unseren amerikanischen Freunden zu befreien. Wir haben noch immer viel gemeinsam. Wir mögen uns. Und wir brauchen uns.

Nato-Experte Ralph Thiele

Oberst a.D. und Diplom-Kaufmann Ralph Thiel aus dem Kreis Mayen-Koblenz ist Strategieberater, Sicherheitsexperte, Forscher, Gutachter und Publizist. In seiner militärischen Laufbahn war er in wichtigen nationalen und internationalen Verwendungen eingesetzt. Unter anderem hat er im Verteidigungsministerium die deutschen Beiträge zur Nato-Planung mitgestaltet, wurde als erster Deutscher ins Kabinett des Obersten Alliierten Befehlshabers Europa der Nato berufen und gestaltete als Stabschef die Ausbildung an der höchsten Ausbildungsstätte des transatlantischen Bündnisses in Rom, dem Nato Defense College.