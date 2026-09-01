Auf diese Nachricht warten die Fans des Hamburger SV seit vielen Wochen. Fabio Vieira kehrt vom FC Arsenal zurück. Die Geduld des HSV wird am Ende belohnt.

Hamburg (dpa) – Kurz vor dem Ende der Wechselfrist hat der Hamburger SV seinen Wunschtransfer perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist holt den portugiesischen Spielmacher Fabio Vieira vom FC Arsenal zurück und stattet den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler mit einem langfristigen Vertrag aus, wie der Club mitteilte. Laut übereinstimmender Medienberichte soll die Ablöse bei etwa neun Millionen Euro liegen.

Vieira spielte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den HSV und erzielte in 29 Bundesliga-Spielen sieben Tore. Zudem verpflichteten die Hamburger den 24-jährigen Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi vom belgischen Erstligisten KRC Genk. Über die genauen Vertragslaufzeiten machte der HSV wie üblich keine Angaben.

Krüger: «Alles andere als selbstverständlich»

«Das ist alles andere als selbstverständlich und ein starkes Zeichen für unsere Entwicklung», sagte Kathleen Krüger, Vorständin Sport, über die Verpflichtung Vieras.

Der frühere U21-Nationalspieler Portugals war dem englischen Meister FC Arsenal im Sommer 2022 noch eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro wert. Nach seiner starken Bundesliga-Saison musste Vieira zunächst nach London zurück. Die Engländer hatten im Verlauf dieses Sommers gehofft, ihn für mehr Geld verkaufen zu können.

Viera: «Habe gespürt, dass sich der HSV sehr um mich bemüht hat»

Der HSV wartete auf seine Gelegenheit, verpflichtete mit dem Franzosen Martin Adeline und dem Dänen Albert Grönbaek bereits potenziellen Ersatz – und bekam seinen Wunschspieler am Ende doch noch. «Ich habe gespürt, dass sich der HSV sehr um mich bemüht hat. Jetzt bin ich wieder hier und kann es kaum erwarten, wieder loszulegen», sagte Viera laut Mitteilung.

Einer seiner neuen Mitspieler ist der marokkanische Nationalspieler El Ouahdi, der im Sommer für Marokko auch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilnahm. «Mit Zaka verpflichten wir einen sehr dynamischen und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, der mit seiner Energie und mutigen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee passt», beschrieb Sportdirektor Claus Costa den Neuzugang.