Wück vor Finale: Wollen Spanien «Trophäe wegnehmen»

Zwei Spiele, ein Ziel: Bundestrainer Christian Wück will mit den deutschen Fußballerinnen in der Nations League triumphieren. Warum dabei ein «magisches Datum» auf ihn zukommt.

München (dpa) – Bundestrainer Christian Wück äußert vor dem Finale der Nations League der deutschen Fußball-Frauen forsche Töne. «Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen», sagte Wück bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München. «Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen.» Im Sommer hatte Deutschland das Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien mit 0:1 verloren.

Nun treffen die deutschen Fußballerinnen am 28. November und 2. Dezember in Hin- und Rückspiel erneut auf die Südeuropäerinnen. Für Wück ist letzterer Termin ein «magisches Datum»: 2023 wurde er an jenem Tag Weltmeister mit den Junioren der U17-Nationalmannschaft. Ein erneuter Erfolg an diesem Datum, nun mit den Fußballerinnen, sei sein klares Ziel.

Den ersten Schritt kann das deutsche Team im letzten Heim-Länderspiel des Jahres am kommenden Freitag im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern machen. Die Entscheidung folgt wenige Tage später beim Rückspiel in Madrid.