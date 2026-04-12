Bei der Heim-EM war Robert Andrich noch Stammspieler im Team von Julian Nagelsmann. Zuletzt geriet er aus dem Fokus. Doch das Topspiel in Dortmund nutzt Andrich für eine Bewerbung.

Dortmund (dpa) – Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen dürfte Julian Nagelsmann mit Spannung verfolgt haben. Doch während es dem Bundestrainer hauptsächlich um seine BVB-Profis Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton gegangen sein dürfte, rief sich ein anderer Profi noch einmal in Nagelsmanns Gedächtnis: Robert Andrich.

Der Kapitän von Bayer Leverkusen überzeugte beim 1:0-Erfolg beim BVB mit einer starken Defensivleistung – und dem sehenswerten Siegtor, bei dem er den Ball mit über 120 Kilometer pro Stunde aus der Distanz verwandelte. Der 31 Jahre alte Andrich scherzte, das enorme Tempo habe er gar nicht erwartet. «Er war schon sehr scharf und sehr platziert. Gregor Kobel hat mich nach dem Spiel gelobt. Wenn ein Torwart dich lobt, ist er schwierig zu halten», sagte er bei Sky.

Bei EM als Kroos-Partner

Andrich hielt mit seinem fulminanten Schuss auch die Champions-League-Hoffnungen bei Bayer intakt. «Unter die besten Vier geht es nur mit Dreiern. Wir sind jetzt schon einen Platz geklettert. Die Mannschaften wissen, dass wir hinten dran sind», sagte Andrich. Die Gegner im Saisonendspurt sind vor allem der VfB Stuttgart und RB Leipzig.

Bei der EM 2024 fungierte Andrich noch als Toni-Kroos-Partner im zentralen Mittelfeld. In den vergangenen beiden Länderspiel-Fenstern wurde der Routinier von Nagelsmann nicht mehr berufen. Der Bundestrainer hat sich für die WM (11. Juni bis 19. Juli) frühzeitig auf das Bayern-Duo Aleksandar Pavlović und Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld festgelegt. Kapitän Joshua Kimmich soll rechts hinten spielen.