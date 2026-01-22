Plötzlich sechs statt zwei: Ein Jäger liefert mit seiner Wildkamera den ersten sicheren Beweis für ein Wolfsrudel im Lahn-Dill-Kreis. Die Wölfe halten sich vermutlich auch in Rheinland-Pfalz auf.

Greifenstein (dpa) – In der Nähe der mittelhessischen Gemeinde Greifenstein lebt jetzt nachgewiesenermaßen ein Wolfsrudel. Für das Territorium im Lahn-Dill-Kreis, das bisher als Lebensraum von zwei sesshaften Wölfen bekannt war, hat das Wolfszentrum Hessen (WZH) nun nach eigenen Angaben vier weitere Tiere bestätigt. Damit ändere sich der offizielle Status der Greifensteiner Wölfe von Paar zu Rudel.

Bereits seit Sommer 2025 habe das WZH Hinweise auf die mögliche Anwesenheit eines Rudels im Gebiet zwischen Greifenstein und Löhnberg, teilte das Zentrum mit. Nun liefere die Auswertung von Fotofallendaten eines Jägers den ersten nach Bundesstandards als sicher definierten Beweis. Auf einem am 20. Januar 2026 ans Wolfszentrum gemeldeten Video, das bereits am 6. Januar aufgenommen worden sei, habe das WZH nun sechs Wölfe bestätigt. Die genaue Identität der Wölfe lasse sich auf Grundlage des eingesendeten Videos nicht sicher feststellen.

Grenzgänger

Am Mittwoch habe das in Rheinland-Pfalz zuständige Koordinationszentrum Luchs und Wolf ebenfalls ein sechsköpfiges Rudel in der Nähe des Territoriums Greifenstein auf rheinland-pfälzischer Seite dokumentiert, teilte das WZH weiter mit. «Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass es sich dabei um dieselben Tiere handelt.»