Wolfsburg schlägt Manchester United trotz Popp-Verletzung

Die Frauen des VfL Wolfsburg spielen eine starke Champions-League-Saison. Das bekommt auch Manchester United in aller Deutlichkeit zu spüren. Nur eine Verletzung trübt einen starken Auftritt.

Wolfsburg (dpa) – Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League einen spektakulären Heimsieg gefeiert. Gegen den englischen Spitzenclub Manchester United gewann der Tabellenzweite der Bundesliga mit 5:2 (3:2). Nach drei Siegen in den ersten vier Spielen der Ligaphase haben die Wolfsburgerinnen die direkte Qualifikation für das Viertelfinale nun selbst in der Hand.

Vor nur 3.817 Zuschauern in der Volkswagen-Arena der VfL-Männer traf die ehemalige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö in der 14. Minute zur Führung für ManU. Doch die «Wölfinnen» antworteten schnell: Zwei Tore schoss Ella Peddemors (17./37.). Zwei Tore erzielte ihre niederländische Landsfrau Lineth Beerensteyn (45./65.). In der Nachspielzeit traf auch die deutsche Nationalspielerin Vivien Endemann (90.+6) bei ihrem Comeback nach einer Oberschenkel-Verletzung.

Popp ausgewechselt

Kurz vor und schnell nach der Halbzeitpause gab es jedoch auch zwei Schreckmomente für den VfL: Ein schwerer Abwehrfehler ermöglichte Malvine Malard (45.+2) den Treffer zum 2:3-Anschluss für die Engländerinnen. Außerdem musste Wolfsburgs Kapitänin Alexandra Popp mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden (58.).

Trotz dieser Rückschläge war der VfL gerade nach dem Wechsel die klar bessere Mannschaft. Torjägerin Beerensteyn vergab bereits vor ihrem Tor zum entscheidenden 4:2 zwei gute Chancen (51./62.). Die beiden letzten Wolfsburger Gegner in der Ligaphase sind Real Madrid (9. Dezember) und der FC Chelsea (17. Dezember).