Das Unternehmen Wiederaufstieg hat für den VfL Wolfsburg mit einem Dämpfer begonnen. Im ersten Wolfsburger Zweitliga-Spiel der Saison fallen keine Tore.

Wolfsburg (dpa) – Topfavorit VfL Wolfsburg hat sich zum Zweitliga-Auftakt mit einem Remis begnügen müssen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der Erstliga-Absteiger vor 25.489 Zuschauern in der Volkswagen-Arena nicht über ein 0:0 hinaus. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste aus der Pfalz sogar die besseren Chancen. Auf den VW-Club wartet noch viel Arbeit, soll es mit der direkten Rückkehr ins Fußball-Oberhaus klappen.

Die Niedersachsen brauchten eine Weile, um ihren Rhythmus zu finden. In einer abwechslungsreichen Partie hatten die Gäste die ersten Chancen, versäumten es aber, in Führung zu gehen. Die beste Gelegenheit für den FCK vergab Simon Asta, der völlig frei stehend neben das Wolfsburger Tor köpfte (13. Minute).

Wolfsburg vergibt gute Chancen

Nach knapp 25 Minuten übernahm der VfL das Kommando und hätte bereits zur Pause führen müssen. Doch Fraser Hornby wurde nach feinem Zuspiel von Fabian Reese kurz vor der Torlinie von Maxwell Gyamfi geblockt (35.), wenig später traf Hauke Wahl nur den Pfosten (41.).

Auch nach der Pause fand Kaiserslautern wieder besser ins Spiel. Naatan Skyttä hatte die große Chance zur Führung, scheiterte aber am erst 18 Jahre alte VfL-Torwart Jakub Zielinski. Vom VfL war offensiv dagegen nicht mehr viel zu sehen. Der vom neuen VfL-Trainer Strobl geforderte Dominanz-Fußball wurde noch nicht sichtbar. Auch, weil der vom Hamburger SV gekommene Stürmer Robert Glatzel noch keine Bindung zum Spiel fand.

Der von Hertha BSC geholte Reese und der frühere Hoffenheimer Muhammed Damar ließen ihre Klasse zwar immer wieder aufblitzen, konnten in den zweiten 45 Minuten aber auch nicht für den nötigen Schwung sorgen. So war der eine Punkt am Ende fast ein bisschen glücklich.

Pejcinovic spielt nicht

Der vom VfB Stuttgart umworbene Dzenan Pejcinovic wurde von Strobl nicht eingesetzt, beide Clubs feilschen weiter um die Ablösesumme. Der VfL verlangt 25 Millionen Euro, die die Schwaben bislang noch nicht zahlen wollen.