Wolfsburg-Frauen geben sich keine Blöße: 3:1 in Leipzig

Auch ohne seine beiden Top-Torjägerinnen gewinnt der VfL. RB spielt ordentlich mit, zum ersten Punktgewinn gegen Wolfsburg reichte es dennoch nicht.

Leipzig (dpa) – Auch ohne seine beiden verletzten Torjägerinnen Alexandra Popp und Lineth Beerensteyn hat der VfL Wolfsburg seinen Siegeszug auf fremden Plätzen in der Frauen-Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Wolfsburgerinnen gewannen bei RB Leipzig mit 3:1 (2:0) und bleiben Tabellenzweiter. Cora Zicai (14.) und Kessya Bussy (27.) trafen bei einem Gegentor durch Delice Boboy (42.) vor der Pause. Svenja Huth (84.) setzte den Schlusspunkt. Es war der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsspiel der Saison.

Nach dem 5:2-Erfolg in der Champions League über Manchester United ging der VfL die Partie äußerst konzentriert an und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass er auch das fünfte Pflichtspiel gegen Leipzig gewinnen will. Mit hohem Pressing ließ Wolfsburg den RB-Frauen keine ruhige Minute. Die Tore fielen folgerichtig. Leipzig versuchte gegenzuhalten, hatte offensiv den einen oder anderen guten Spielzug, von denen einer auch zum nicht unverdienten Ehrentor führte.

Nach dem Wechsel spielte RB groß auf, hatte zahlreiche gute Möglichkeiten, die Stina Johannes im VfL-Tor mit starken Paraden vereitelte. Ein eigentlich harmloser Abschluss von Huth, der von Leipzigs Abwehrspielerin Victoria Krug noch abgefälscht wurde, brachte schließlich die Entscheidung.