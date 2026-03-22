Nach dem 0:1 gegen Werder Bremen schwinden die Wolfsburger Hoffnungen auf den Klassenverbleib immer weiter. Konkurrent St. Pauli kann heute für den nächsten Rückschlag sorgen.

Wolfsburg (dpa) – Der erste Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg rückt immer näher. Sollte der FC St. Pauli heute sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN), würde der Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte anwachsen.

«Ich gehe immer vom Negativsten aus: Dass St. Pauli gewinnt», sagte VfL-Trainer Dieter Hecking nach dem eigenen 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen. Der Tabellenvorletzte ist jetzt seit zehn Spielen sieglos. Auch die Rückkehr von Hecking hat sich nach zwei Spielen mit nur einem Punkt noch nicht ausgezahlt.

«Dieter ist der richtige Mann jetzt für die Situation – auch wenn es heute weh tut und enttäuschend ist», sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler nach dem Werder-Spiel.

Über die Situation im Abstiegskampf sagte der Schweizer: «Bis es nicht mehr möglich ist – bis dahin werden wir weitermachen.» Die Devise sei: «Wieder aufrappeln, aufstehen und versuchen, uns wieder ranzurobben. Es werden weniger Spiele, weniger Chancen. Aber es ist noch nicht alles verloren.»