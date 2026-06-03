Es passiert auf der vielbefahrenen Autobahn 3 bei Limburg. Das Mobil fährt fast ungebremst in einen Lkw. Frau und Kinder des Mannes werden schwer verletzt. Auf der A3 geht erstmal nichts.

Limburg/Wiesbaden (dpa) – Beim Aufprall eines Wohnmobils auf einen Lastwagen am Stauende auf der Autobahn 3 ist ein Familienvater aus Bayern ums Leben gekommen. Der 43-jährige Wohnmobil-Fahrer starb noch an der Unfallstelle bei Limburg in Mittelhessen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Seine Frau und die beiden Kinder wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Vater den Stau übersehen und war in Fahrtrichtung Frankfurt fast ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren. Der 43-Jährige, seine 35 Jahre alte Frau und die neunjährige Tochter wurden im vorderen Teil des Fahrzeugs eingeklemmt und dann von der Feuerwehr befreit. Der sieben Jahre alte Sohn, der sich im hinteren Bereich aufhielt, konnte sich schwer verletzt selbst aus dem Wohnmobil befreien, wie es hieß.

Rettungshubschrauber flogen die Ehefrau und die Tochter in Kliniken, in Lebensgefahr schweben sie laut Polizei nicht. Der Sohn kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die A3 musste in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Diez zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem Unfall unweit von Rheinland-Pfalz entstand laut Polizei durch umherfliegende Trümmerteile noch an einem weiteren Pkw ein Sachschaden. Insgesamt wird der auf rund 40.000 Euro geschätzt.