Knapp drei Wochen vor Beginn der WM in Berlin verlieren die deutschen Basketballerinnen gegen Spanien knapp. Ohne viele Stars gibt es einige positive Ansätze.

Ludwigsburg (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben in ihrem ersten WM-Vorbereitungsspiel eine knappe Niederlage kassiert. Gegen Vize-Europameister Spanien musste sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Ludwigsburg mit 60:65 (27:29) geschlagen geben.

Bester Werferinnen im deutschen Team waren Alexis Peterson und Luisa Geiselsöder mit je 13 Punkten. WNBA-Profi Geiselsöder spielte zuletzt bei ihrem Club Portland Fire keine Rolle mehr und stieß daher bereits zu Beginn der Woche zum Team. So kann die 26-Jährige die komplette Vorbereitung mitmachen.

Wichtige Spielerinnen fehlen

Auf die übrigen in den USA beschäftigten Profis muss Deutschland dagegen noch verzichten. Leonie Fiebich, Frieda Bühner und Nyara Sabally sind noch in der WNBA aktiv. Auch Bundestrainer Olaf Lange ist dort noch gefordert und wurde in Ludwigsburg von Stefan Möller vertreten. Satou Sabally fehlt ebenfalls noch. Ob der Star des Teams überhaupt bei der WM dabei sein kann, ist wegen der Folgen einer zweiten Gehirnerschütterung unklar.

Die Weltmeisterschaft in Berlin findet vom 4. bis 13. September statt. Spanien ist der Auftaktgegner. Zudem geht es gegen Japan und Mali. Das deutsche Ziel ist eine Medaille.

Knappe Niederlage

Nach einer Woche Training lief im deutschen Team offensiv zunächst nicht viel zusammen. Da sich auch die Spanierinnen noch schwertaten, sahen die Besucher in der MHP Arena nur wenige Punkte. Zur Pause lag Spanien knapp vorn (29:27). Nach dem dritten Viertel führte Deutschland, wo Kapitänin Marie Gülich nach langer Verletzung ihr Comeback gab, mit 45:44. In den Schlusssekunden des letzten Abschnitts machten die Spanierinnen den Sieg aber doch noch perfekt.