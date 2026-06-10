Winston-Salem (dpa) – So witzig, offen und sympathisch wie Youngster Assan Ouedraego hat sich schon lange kein Nationalspieler mehr eingeführt auf dem Pressepodium des Deutschen Fußball-Bundes. Der 20-Jährige sorgte immer wieder für Lacher bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Leipziger Vereinskollegen David Raum in Winston-Salem.

Etwa, als er vom Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann berichtete, der ihn im Urlaub in Marbella ereilte. «Ich lag auf der Liege – und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs. Dann kam der Anruf. Dann ging es direkt von null auf 180. Ich bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Dann hat er mir gesagt, dass er mich gerne nachnominieren würde. Ich habe mich sofort unfassbar gefreut», erzählte Ouedraogo – und ergänzte trocken: «Dann hat er mich noch gefragt, ob ich betrunken bin? Aber ich trinke so oder so nicht.»

Nachnominiert für Lennart Karl

Oudraego war am vergangenen Freitag für Bayern-Youngster Lennart Karl nachgerückt, der sich in Chicago vor der WM-Generalprobe gegen die USA verletzt hatte. Einen Austausch mit dem 18-jährigen Karl habe es nicht gegeben. «Wir sind uns ehrlich gesagt noch nie über den Weg gelaufen. Wir kennen uns gar nicht richtig. Das eine Mal, als er bei der U21 war, da war ich nicht da. Und als ich da war, war er nicht da. Dann war er hier, da war ich nicht da. Da war ich hier dabei, da war er nicht da», sagte der offensive Mittelfeldspieler, der im November 2025 im A-Team debütiert hatte.

Beim 6:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in Leipzig hatte er nach seiner späten Einwechslung prompt sein erstes Länderspieltor erzielt. Bei der WM will er nun auch seine Stärken nicht nur auf dem DFB-Podium einbringen, sondern möglichst auch auf dem Platz in den Spielen. Über seine Stärken sagte Ouedraogo: «Ich würde mich selbst als unberechenbar beschreiben – Freestyle. Eine Stärke von mir sind Dribblings.»

Im Urlaub hätte er fast alle WM-Spiele angeschaut

Ouedraego reiste nach dem Nagelsmann-Ruf schnell ab aus Spanien, holte daheim noch seine Fußballschuhe und flog dann nach North Carolina. Im DFB-Quartier traf er sogar einen Tag vor dem übrigen DFB-Tross ein. «Bis das Team kam, war es auf jeden Fall sehr langweilig auf dem Riesengelände», verriet Ouedraogo. Er freut sich total auf die WM – und zwar auf alle Spiele.

Wenn er weiter im Urlaub geblieben wäre, hätte er wohl Tag und Nacht vor dem Fernseher gesessen. «Ich hätte fast alle mitgenommen», sagte Ouedraogo zum XXL-Turnier mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Partien.