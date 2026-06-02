Aus einer Kleinstadt im Senegal auf die große Bühne der Bundesliga - und jetzt zur WM: Bara Sapoko Ndiaye setzt seinen rasanten Aufstieg im Nationalteam Senegals fort.

München (dpa) – Dieses Talent des FC Bayern erlebt gerade ein wahrhaftiges Fußball-Märchen. Der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye hat es nach seinem Debüt am Sonntag für die Nationalmannschaft des Senegals direkt in den WM-Kader geschafft. Beim 2:3 gegen Turnier-Mitgastgeber USA stand der Mittelfeldspieler über die volle Spielzeit auf dem Platz. Und obwohl er zu den Streichkandidaten zählte, darf der außergewöhnlich schnelle Ndiaye jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft.

Steiler Aufstieg nach Verpflichtung im Winter

Am 10. Juni absolviert der Senegal noch ein Testspiel gegen Saudi-Arabien, den Start in die WM-Endrunde für die Westafrikaner markiert das Duell mit Frankreich am 16. Juni. Weitere Gruppengegner sind Norwegen und der Irak.

Der rasante Aufstieg der Offensivkraft war in dieser Form nicht zu erahnen. Die Münchner hatten den Offensivspieler Anfang des Jahres von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen. Der 18-Jährige erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni, vieles spricht für eine Verlängerung. Gambinos Stars Africa ist eine Fußballakademie aus Gambia, die seit 2023 mit Red & Gold Football kooperiert, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.

Debüt gegen Pauli, Lob von Kompany

Bereits 2025 trainierte Ndiaye zwei Monate lang bei den Amateuren und der U19 des FC Bayern mit und absolvierte erste Einheiten mit den Profis. Im Sommer ging es für ihn zu den Grasshoppers Zürich, wo er die Sommervorbereitung mitmachte und in Freundschaftsspielen gegen Celta Vigo und den FC Bayern zum Einsatz kam. Sein Profi-Debüt gab er am 11. April beim 5:0 auswärts gegen den FC St. Pauli.

«In Gambia habe ich immer gegen Gleichaltrige gespielt, mit denen ich aufgewachsen bin. Hier trainiere ich mit Weltklassespielern und habe mit Vincent Kompany einen Top-Coach. Das genieße ich sehr und sehe es auch als große Chance», sagte Bara einmal dem Bayern-Mitgliedermagazin «51».

Von Trainer Vincent Kompany gab es in dieser Saison mutmachende Worte. «Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben», sagte der belgische Coach.