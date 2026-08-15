Die Heim-WM in Düsseldorf endet für die deutschen Flag-Footballer ohne Olympia-Ticket. Beide Teams scheitern im Viertelfinale – die Frauen gegen die USA erst in letzter Sekunde.

Düsseldorf (dpa) – Die deutschen Flag-Football-Teams der Frauen und Männer haben bei der Heim-Weltmeisterschaft in Düsseldorf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 verpasst. Die Frauen unterlagen im Viertelfinale den favorisierten Weltmeisterinnen aus den USA nach einer Aufholjagd in letzter Sekunde knapp mit 34:35 (12:21). Wenig später musste sich die deutsche Männerauswahl Europameister Italien mit 22:38 (16:22) geschlagen geben.

Die kontaktarme und dynamische Variante des American Football feiert bei den Sommerspielen in Los Angeles ihr Olympia-Debüt. Bei der WM in Düsseldorf werden je zwei Startplätze für das olympische Turnier 2028 der Männer und Frauen vergeben, bei dem jeweils nur sechs Teams am Start sein werden. Die USA sind als Gastgeber bereits qualifiziert. Die verbleibenden drei Startplätze pro Geschlecht werden bei zwei weiteren Qualifikationsturnieren vergeben.

Flag Football ist eine kontaktarme Variante des American Footballs. Gespielt wird fünf gegen fünf. Körperkontakt ist verboten. Statt den Gegner zu Boden zu ringen, stoppt die Verteidigung einen Angriff, indem sie dem Ballträger eines der am Gürtel befestigten Bänder – die sogenannte Flagge – abzieht.