Insgesamt waren in Kenia neun mit Ebola infizierte Patienten bekannt - nun ist ein Zweiter von ihnen gestorben. Hinweise auf eine weitere Ausbreitung gibt es laut Regierung nicht.

Nairobi (dpa) – In Kenia ist ein zweiter Mensch an einer Ebola-Erkrankung gestorben. Die 65 Jahre alte Frau starb am Freitagabend und war eine Familienangehörige des ersten Ebola-Falls in Kenia, wie das kenianische Gesundheitsministerium mitteilte. Sie stand demnach bereits unter Quarantäne, als sie Mitte Oktober Symptome entwickelte und sofort medizinisch behandelt wurde.

Damit stieg die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle in dem Land auf zwei. Sieben weitere Patienten würden aktuell in zwei Isoliereinrichtungen behandelt, hieß es weiter. Nach Angaben des Ministeriums gehören alle bestätigten Fälle zu einem Cluster bekannter Kontaktpersonen.

Erster Ebola-Fall in Kenia wurde Anfang Oktober bekannt

Hinweise auf eine Ausbreitung in der Bevölkerung gebe es bislang nicht. Kenia hatte am 6. Oktober den ersten Ebola-Fall registriert. Der Mann war in der Demokratischen Republik Kongo erkrankt, auf dem Landweg ins benachbarte Uganda gereist und von dort nach Kenia geflogen, wo er in einem Krankenhaus starb.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch wurde Mitte Mai im Osten der Demokratischen Republik Kongo bekannt. Dort wurden seitdem nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde mehr als 9.700 Ebola-Patienten registriert. Mehr als 4.700 von ihnen sind an der Krankheit gestorben. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC spricht von dem am schnellsten wachsenden Ebola-Ausbruch der Geschichte.