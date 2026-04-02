Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Die drei Männer und eine Frau könnten viele Rekorde brechen. Wer sind sie?

Washington (dpa) – Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Die Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen sollen rund zehn Tage unterwegs sein und um den Mond herumfliegen.

«Ich kenne die alle gut», sagte der deutsche Astronaut Alexander Gerst der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist eine super Crew.» Das Team der «Artemis 2» sei «klasse», sagt auch Gersts Astronautenkollege Matthias Maurer. «Das ist eine kleine Familie. Ich freue mich riesig für die vier.»

Christina Koch

Die am 29. Januar 1979 im US-Bundesstaat Michigan geborene Nasa-Astronautin Christina Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission. Sie studierte Physik und Elektrotechnik und arbeitete dann unter anderem als Wissenschaftlerin in der Antarktis. Koch nahm bereits an einer Langzeit-Mission zur Internationalen Raumstation ISS teil und hält mit 328 Tagen den Rekord für den längsten Weltraumaufenthalt einer Frau. Mit ihrem Mann lebt die 47-Jährige in Texas.

Reid Wiseman

Der am 11. November 1975 im US-Bundesstaat Maryland geborene Nasa-Astronaut Wiseman ist der Kommandant der «Artemis 2»-Mission. Wiseman war Teil der US-Marine und Testpilot und hat bereits eine Astronauten-Mission zur ISS absolviert. Der 50-Jährige ist Vater von zwei Töchtern, seine Ehefrau starb 2020.

Der deutsche Astronaut Gerst verbrachte mit Wiseman zusammen Zeit auf der ISS und absolvierte mit ihm auch einen Außeneinsatz. Wiseman sei ein «wirklich toller Typ», sagte Gerst. «Macht richtig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Also wir haben eigentlich die meiste Zeit gelacht. Das kann er gut, so die Kombination aus Spaß bei der Arbeit haben, aber dann fokussiert sein, wenn es drauf ankommt.»

Victor Glover

Der am 30. April 1976 im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Nasa-Astronaut Victor Glover ist der erste nicht-weiße Mensch an Bord einer Mondmission. Glover studierte Ingenieurswissenschaften und hat bereits einen Einsatz an Bord der ISS hinter sich. Der 49-Jährige ist verheiratet und hat vier Töchter.

Er kenne Glover seit dem Studium, sagte Maurer. Er habe auch schon mit ihm trainiert und sei zuletzt bei einer Geburtstagsparty bei ihm zu Hause gewesen. Zudem habe ihm Glover damals bei seinem ISS-Start geholfen.

Jeremy Hansen

Der am 27. Januar 1976 in der Provinz Ontario geborene Astronaut Jeremy Hansen ist der erste Kanadier und der erste Nicht-Amerikaner an Bord einer Mond-Mission. Er hat lange als Pilot gearbeitet und war noch nie zuvor im All. Der 50-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Kanadier warte seit mehr als 15 Jahren auf seinen All-Einsatz, sagte Maurer. «Ich gönne es ihm riesig, dass er endlich fliegen darf. Da muss man einen langen Atem haben.»