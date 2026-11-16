Kranichexperten in Deutschland haben besorgniserregende Zahlen zusammengetragen und bemühen sich mit einer Resolution um Hilfe. Hat die Vogelgrippe 2025 stärker gewütet als zuvor angenommen?

Günz (dpa) – In den großen deutschen Rastgebieten haben sich zuletzt deutlich weniger Kraniche aufgehalten als im Vorjahr. Es gebe einen wirklich auffälligen Rückgang, sagte der Geschäftsführer der Organisation Kranichschutz Deutschland, Günter Nowald, der Deutschen Presse-Agentur. Unklar sei bislang, inwiefern dies mit der beispiellosen Vogelgrippe-Ausbreitung bei Kranichen im Herbst des Vorjahres zusammenhängt.

In der brandenburgischen Rastregion Rhinluch-Havel betrage der Rückgang 70 Prozent, sagte Nowald. «Wir hatten dort im letzten Jahr als Maximalzahl über 60.000 und in diesem Jahr waren es unter 20.000, also eher um die 18.000.» Maximalzahl meint die Zahl der Kraniche, die sich in der Spitze gleichzeitig in einer bestimmten Region aufhalten.

«In der Diepholzer Moorniederung in Niedersachen waren es im letzten Jahr 60.000, und in diesem Jahr waren es gut 30.000», berichtet Nowald. In der Rastregion Kelbra in Sachsen-Anhalt hielten sich am dortigen Stausee in diesem Herbst in der Spitze über 70 Prozent weniger Kraniche auf als im Vorjahr – weniger als 15.000 nach mehr als 50.000 im Vorjahr. «Also es sind deutliche Unterschiede.»

An der vorpommerschen Küste seien es 20 Prozent weniger Kraniche als im Vorjahr gewesen. Gezählt wurde laut Nowald im Oktober, während der Zwischenrast der Vögel auf ihrem Durchzug Richtung Süden in ihre Winterquartiere.

Sind die Kraniche auf andere Rastplätze ausgewichen?

Die Zahlen bedeuten dem Experten zufolge aber nicht unbedingt, dass so viele Kraniche im vergangenen Jahr an der Vogelgrippe gestorben sind. Möglicherweise mieden die Tiere Rastregionen, die im vergangenen Jahr von der Krankheit heimgesucht wurden. «Allein in Kelbra wurden 5.433 tote Kraniche aus dem abgelassenen Stausee geborgen.» Eventuell hätten sich die Vögel das gemerkt – «da waren so viele tote Kraniche, da sind so viele weiße Männchen in Schutzanzügen herumgelaufen», so Nowald.

Auf Basis von Zählungen aus dem Winter sei man zuvor davon ausgegangen, dass in etwa 70.000 Kraniche auf der westeuropäischen Zugroute der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind, sagt Nowald. Die neuen Zahlen wiesen darauf hin, dass es möglicherweise doch mehr sind. Sie sind im Rahmen der 35. Jahrestagung von Kranichschutz Deutschland zusammengetragen worden, die am Wochenende im Ozeaneum in Stralsund und im Nabu-Erlebniszetrum Kranichwelten in Günz stattfand.

Aus Anlass der dramatischen Daten sei dort eine Resolution verfasst worden. Diese soll laut Nowald etwa an das Bundesamt für Naturschutz auch mit dem Ziel gehen, finanzielle Unterstützung zu erhalten, um herauszufinden, was sich tatsächlich hinter den Rückgängen verbirgt. Sollten Kraniche verstärkt auf neue Schlafplätze ausweichen, müsse man gegebenenfalls auch dort für ausreichend Schutz und Ruhe sorgen. Das deutschlandweite Kranich-Monitoring erfolge im Wesentlichen ehrenamtlich.