Asteroiden sind eine potenzielle Gefahr für die Erde. Erforscht wird, wie sich ihre Flugbahn verändern lässt. Zentral dafür ist die «Hera»-Mission - die nach langer Flugzeit endlich Bilder liefert.

Darmstadt (dpa) – Vor gut vier Jahren krachte eine Sonde namens «Dart» fast 22.000 Kilometern pro Stunde schnell in den Asteroiden Dimorphos. Nun ist die Raumsonde «Hera» an dem elf Millionen Kilometer entfernten Schauplatz angekommen, wie Holger Krag, Leiter für Weltraumsicherheit bei der europäischen Raumfahrtagentur Esa, sagte. Erste Bilder von Dimorphos schickte sie bereits zur Erde – am 25. November sollen weitere Aufnahmen und Erkenntnisse präsentiert werden. «Das, was man in den ersten Tagen sieht, ist durchaus vielversprechend, die Wissenschaftler sind Feuer und Flamme», so Krag.

Dimorphos ist nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 151 Meter groß und Begleitmond des Asteroiden Didymos mit einem Durchmesser von 780 Metern. Die ersten Bilder zeigen demnach auf Didymos zahlreiche Felsbrocken, Krater und auffällige Oberflächenstrukturen, die wie Furchen oder Erhebungen aussehen.

Die aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Esa-Sonde soll nun unter anderem untersuchen, wie sich der gezielte Einschlag von «Dart» im September 2022 auf Dimorphos und die Oberfläche des benachbarten Didymos ausgewirkt hat. Mit solchen Daten könne die gezielte Ablenkung eines Asteroiden künftig zu einer berechenbaren Methode dafür werden, einen katastrophalen Einschlag auf der Erde zu vermeiden, erklärte das DLR.

«Hera» ist die europäische Komponente des Projekts «Asteroid Impact Deflection Assessment» (Aida). Deutschland ist maßgeblich an «Hera» beteiligt.

Wie effektiv war der Einschlag?

Unter anderem stelle sich die Frage nach der Masse des Asteroiden, sagte Krag. «Wenn man nicht weiß, wie groß die Masse war, kann man auch nicht die Größe der Ablenkung einordnen», erklärte er. «Die zweite wichtige Frage ist: Wie hat sich der Einschlag ausgewirkt und wie ist der Asteroid beschaffen?»

Beim Aufprall der rund eine halbe Tonne schweren Nasa-Sonde war Material von der Oberfläche des kleineren Asteroiden ins All geschleudert worden, ein Teil könnte die nur rund einen Kilometer entfernte Oberfläche von Didymos erreicht haben, hieß es vom DLR. Bereits nachgewiesen ist, dass sich die Umlaufzeit von Dimorphos um Didymos um rund 33 Minuten auf 11 Stunden 23 Minuten verkürzte.

Damit gelang es erstmals, die Bewegung eines Asteroiden durch einen gezielten Einschlag messbar zu verändern. «Wir brechen jetzt in eine neue Ära der Menschheit auf, in der wir die Möglichkeit haben könnten, uns gegen den Einschlag eines Asteroiden zu schützen», hatte die Nasa den Einschlag kommentiert.

Wie lange soll «Hera» Daten sammeln?

«Also wir bleiben jetzt ein halbes Jahr bei dem Asteroiden», sagte Krag. «In der Zeit können wir unser gesamtes Beobachtungsprogramm abspulen.» Das soll aber möglichst nicht das Ende der 350 Millionen Euro teuren Mission sein. Bei Verlängerung ergäben sich fantastische Möglichkeiten. «Wir wären sogar in der Lage, noch einen anderen Asteroiden zu besuchen.»

Unabhängig davon ist mit «Ramses» bereits eine Nachfolgemission im Gang, bei der 2029 der nach Esa-Angaben rund 375 Meter große Asteroid Apophis erkundet werden soll. Der riesige Brocken soll am Freitag, dem 13. April 2029, in nur 32.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeifliegen.

Abwehrsonden – vielleicht sogar im All

Krag zufolge ließen sich Abwehrsonden vorproduzieren. «Es gibt sogar Überlegungen, die im All zu stationieren.» Wichtig sei eine möglichst frühe Reaktion. «Je weniger Zeit verbleibt bis zum Einschlag auf der Erde, umso größer ist der Aufwand, den man betreiben muss.»

Asteroideneinschläge auf der Erde sind extrem selten, können aber schlimme Folgen haben. Im Februar 2013 zum Beispiel explodierte ein nur 20 Meter großer Himmelskörper über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk. Durch die Druckwelle und splitterndes Glas wurden rund 1.500 Menschen verletzt.