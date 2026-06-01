Ein Finnwal strandet an einer kleinen westfranzösischen Insel und stirbt. Wenig später hieven die Behörden den Kadaver in einer spektakulären Aktion aus dem Wasser.

La Rochelle (dpa) – An der westfranzösischen Insel Île de Ré ist ein Finnwal gestrandet, gestorben und kurz darauf abtransportiert worden. Warum das Walweibchen starb, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der örtlichen Präfektur. Das 15-Tonnen-Tier war am Freitagabend nah an einen Strand der Insel gelangt und in der Nacht auf Samstag gestorben.

Die Behörden ließen den Kadaver abtransportieren – Berichten zufolge noch am Samstagabend. Genutzt wurden ein Kran und ein Laster. Auf Bildern war zu sehen, dass der Walkadaver deutlich über den LKW-Anhänger hinaus ragte.

Französische Medien berichteten, dass es nach 1920 und 2017 das dritte Mal war, dass ein Finnwal an der Île de Ré strandete.