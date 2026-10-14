Der «Zweite Berliner Patient» wurde als einer von 13 Menschen weltweit von HIV geheilt. Ihm wurden Stammzellen einer gesunden Spenderin inklusive ihres Immunsystems übertragen.

Berlin (dpa) – Er wurde als «Zweiter Berliner Patient» bekannt und gilt als einer von 13 Menschen weltweit, die von HIV geheilt sind: Thomas Kahlert, seit 38 Jahren Mitarbeiter der Charité, geht es heute «sehr gut», wie er bei der Eröffnung des neuen HIV-Heilungsforschungszentrums der Charité, dem BeCURE, sagte.

2009 wurde bei dem heute 62-Jährigen im Rahmen einer Routineuntersuchung HIV festgestellt, 2015 eine akute myeloische Leukämie, eine Form von Blutkrebs. Aufgrund der Leukämie war neben der Chemotherapie auch eine Stammzelltransplantation notwendig. Kahlert bekam am 14. Oktober 2015 – also genau vor elf Jahren – Stammzellen einer gesunden Spenderin inklusive ihres Immunsystems übertragen. Seitdem sind weder HI-Viren noch Krebszellen feststellbar – er gilt als geheilt.

Das HI-Virus befällt Immunzellen des Körpers an bestimmten Andockstellen, den sogenannten CCR5-Rezeptoren. Etwa ein Prozent der europäischstämmigen Bevölkerung hat nach Angaben der Charité eine Mutation dieser CCR5-Rezeptoren, die sogenannte Delta-32-Mutation. Diese verhindert das Eindringen des Virus – Betroffene gelten als natürlicherweise immun gegen HIV.

Beim ersten «Berliner Patienten» war es gelungen, einen Stammzellenspender zu finden, dessen Gewebeeigenschaften zum Empfänger passten und der die immunitätsstiftende Mutation in sich trug. Bei Kahlert gab es einen etwas anderen Ansatz: Für die Stammzellspende wurde keine geeignete HIV-immune Person gefunden. Die Spenderin hatte aber auf ihren Zellen neben der normalen Version des CCR5-Rezeptors zusätzlich auch die mutierte Version der Andockstelle. Dies ist der Fall, wenn ein Mensch die Delta-32-Mutation nur von einem Elternteil vererbt bekommt. Kahlert ist, wie die Spenderin, heterozygot.