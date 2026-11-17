Deutschland war noch nie offiziell als frei von Masern eingestuft. Die USA hingegen konnten sich damit mehr als 25 Jahre lang rühmen. Nun aber wurde der Status aberkannt. Was heißt das?

Washington (dpa) - Mehr als ein Vierteljahrhundert lang galten die USA als masernfrei. Nun hat die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) dem Land diesen Status entzogen. Allein in den vergangenen Wochen starben dort mehrere Menschen an der Virusinfektion. Das war aber nicht der Grund für die PAHO-Entscheidung: Entscheidend war der Nachweis, dass die Masern seit Januar vergangenen Jahres ununterbrochen im Land übertragen wurden, also mindestens zwölf Monate lang eine zusammenhängende heimische Übertragungskette bestand. Auch Mexiko und Bolivien werden nicht mehr als masernfrei eingestuft, wie die Behörde weiter mitteilte.

Was ist das Tückische an Masern?

Das Masernvirus ist dem Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zufolge das ansteckendste Virus der Welt. Fast jede ungeschützte Kontaktperson eines Infizierten erkrankt. Oft passiert das unwissentlich: Infizierte sind laut Robert Koch-Institut (RKI) bereits vier Tage vor dem typischen Ausschlag ansteckend.

Das Virus wird beim Sprechen, Husten und Niesen übertragen. Es bleibt bis zu zwei Stunden in der Luft eines Raums infektiös - wer später kurz denselben Raum, Supermarkt oder Bus betritt, kann sich anstecken, obwohl die erkrankte Person längst weg ist.

Die Erkrankung beginnt mit Symptomen wie Fieber, Husten und Kopfschmerzen, erst einige Tage später bildet sich der für Masern typische Hautausschlag. Nach einer Masern-Erkrankung kann das Immunsystem bis zu einem Jahr oder sogar länger geschwächt sein, sodass ein erhöhtes Risiko für andere Infektionen besteht. Üblicherweise erkrankt man nur einmal im Leben.

Was bedeutet «masernfrei»?

Die Einstufung eines Landes als «masernfrei» bedeutet nicht, dass dort überhaupt keine Masernfälle mehr auftreten. Entscheidend ist, dass es keine dauerhafte heimische Übertragung gibt und ein leistungsfähiges Überwachungssystem dies belegen kann. Nach dem WHO-Rahmen wird die Elimination regulär verifiziert, wenn die heimische Übertragung mindestens 36 Monate lang unterbrochen war. Für die erneute Verifizierung eines Landes, das seinen Status verloren hat, nennt die PAHO mindestens zwölf Monate ohne endemische Übertragung sowie weitere Nachweise.

Für die USA galt die Einstufung seit dem Jahr 2000 - Deutschland hingegen wurde bislang noch nie offiziell als masernfrei verifiziert. Infektionsketten brechen dem RKI zufolge hierzulande aber zumindest aufgrund der recht hohen Impfraten meist schnell wieder ab. Im Jahr 2024 hatten nach RKI-Daten 87 Prozent der 15 Monate alten Kinder die erste Masern-Mumps-Röteln-Kombinationsimpfung (MMR) und 78 Prozent der 24 Monate alten Kinder beide empfohlenen MMR-Impfungen erhalten.

Bei den hochansteckenden Masern muss nach WHO-Angaben allerdings etwa 95 Prozent der Bevölkerung immun sein, damit eine ausreichende Gemeinschaftsimmunität besteht und die Virusübertragung zuverlässig unterbrochen wird. Dafür empfiehlt die UN-Behörde mindestens 95 Prozent Impfquote mit beiden Masernimpfdosen. Schon ein geringer Rückgang der Impfquote kann zu deutlich mehr Ausbrüchen führen.

Sinkt die Quote zum Beispiel von 95 auf 93 Prozent immuner Menschen, entstehen zusätzlich etwa 2 ungeschützte Personen je 100. Diese Lücken konzentrieren sich oft regional, etwa in bestimmten Schulen, Gemeinden oder sozialen Gruppen. Dort reicht dann eine einzige eingeschleppte Infektion aus, um einen örtlichen Ausbruch zu starten. Zudem sammeln sich ungeimpfte Personen über die Zeit an, wenn die Impfquote dauerhaft zu niedrig bleibt.

Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit

In den USA starben nach Behördenangaben seit dem vergangenen Jahr mehrere Kinder an Masern, zuletzt unter anderem ein Baby im Bundesstaat Wisconsin. Der Gesundheitsbehörde CDC zufolge infizierten sich in den vergangenen zwei Jahren unter anderem auch mehr als 100 schwangere Frauen und mindestens 13 Neugeborene.

Masern schwächen das Immunsystem. Bronchitis, Mittelohr- oder Lungenentzündungen können - auch bei ungeschützten Erwachsenen - die Folge sein. Seltener kommt es zu einer Gehirnentzündung, an der jedoch bis zu 20 Prozent der Betroffenen sterben. Bei Überlebenden bleiben dem RKI zufolge oft Hirnschädigungen wie eingeschränkte Intelligenz, Verhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen oder Lähmungen zurück.

Manchmal führt die Krankheit erst nach Jahren zum Tod: bei der sehr seltenen, aber gefürchteten Masern-Gehirnentzündung SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis). Sie tritt laut RKI im Durchschnitt sechs bis acht Jahre nach den Masern auf, schreitet unaufhaltsam fort und verläuft immer tödlich. Kinder verlieren dabei nach und nach ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit.

Das Perfide: Säuglinge, die im ersten Lebensjahr an Masern erkranken, haben ein deutlich höheres Risiko, später eine SSPE zu entwickeln, als ältere Kinder - gerade sie sind aber überwiegend noch gar nicht geimpft. Das passiert üblicherweise erst im Alter von etwa einem Jahr, weil die Impfung in den ersten Lebensmonaten oft weniger zuverlässig wirkt.

Das heißt: Familien, die die Impfungen wie empfohlen wahrnehmen, können durch Impfunwillige in eine furchtbare Tragödie gestoßen werden. Der wichtigste Schutz für Babys ist Herdenimmunität: Geschwister, Eltern, Großeltern, Betreuende und andere enge Kontaktpersonen sollten vollständig geimpft sein. Eine spezifische Therapie gegen Masern gibt es nicht.

Wie ist die Lage in den USA und was sind die Gründe dafür?

Im Jahr 2000 hatte die Krankheit in den USA eigentlich schon als besiegt gegolten. In den vergangenen knapp zwei Jahren gab es dann aber nach Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC weit mehr Fälle als in den 25 Jahren davor zusammen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul rief Anfang Oktober wegen steigender Infektionszahlen in ländlichen Gebieten sogar den Notstand aus, um besser reagieren zu können.

Die CDC empfiehlt eine erste Impfung im Alter von 12 bis 15 Monaten und eine zweite Dosis im Alter von 4 bis 6 Jahren. Im August berichtete die Behörde allerdings über sinkende Impfquoten bei den Vorschulkindern. Experten sehen politische Gründe: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gilt als ausgesprochener Impfskeptiker. Er streute vielfach Zweifel an Impfungen und riet zu Vitamin A und Lebertran. Erst in Reaktion auf Todesfälle bei Kindern im vergangenen Jahr nannte der von US-Präsident Donald Trump ernannte Minister die Impfungen als wirksamstes Mittel dafür, die Ausbrüche zu stoppen.

Doch inzwischen liegt die Zahl der Maserninfektionen im Land längst auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. Mehr als 5.400 Fälle wurden von der Gesundheitsbehörde CDC in diesem Jahr bis zum 12. November erfasst. Über den Flugverkehr droht das Virus in andere Länder eingeschleppt zu werden.

Wie ist die Situation in Deutschland?

In Deutschland schwankt die Zahl der registrierten Masernfälle von Jahr zu Jahr stark. Die Zahl - oft im dreistelligen Bereich - ist dem RKI zufolge abhängig von einzelnen großen Ausbrüchen und von importierten Masernviren. Im Zeitraum von 2012 bis 2025 lag das Minimum bei 8 erfassten Fällen im Pandemiejahr 2021 und das Maximum bei 2.465 Fällen im Jahr 2015. 2024 waren es 645 erfasste Fälle, im vergangenen Jahr 234.

Seit 2020 gibt es eine Masernschutz-Nachweispflicht. Vor allem Kita- und Schulkinder müssen geimpft sein, ebenso Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Lehrerinnen und Lehrer, Tagesmütter und -väter sowie Beschäftigte in medizinischen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt zwei Kombi-Impfungen für Masern, Mumps und Röteln (MMR) mit 11 Monaten und 15 Monaten. Wenn das Kind früh in eine Kita oder andere Gemeinschaftseinrichtung aufgenommen wird oder nach Kontakt mit einer an Masern erkrankten Person wird eine frühere Impfung ab dem 9. Monat empfohlen, in Ausnahmefällen wie einem Masernausbruch ab dem 6. Monat.

Was wäre ohne Impfung?

Der WHO zufolge verhinderte die Masernimpfung zwischen 2000 und 2024 weltweit fast 59 Millionen Todesfälle. «Vor der Einführung des Masernimpfstoffs im Jahr 1963 und der weit verbreiteten Impfung traten große Epidemien etwa alle zwei bis drei Jahre auf und verursachten schätzungsweise 2,6 Millionen Todesfälle pro Jahr», heißt es bei der UN-Behörde.

Im Jahr 2024 starben demnach mangels ausreichendem Schutz geschätzt noch 95.000 Menschen an Masern, vor allem Kinder unter fünf Jahren. Jeder solche Todesfall durch eine Krankheit, die mit einem kostengünstigen Impfstoff leicht verhindert werden könne, sei inakzeptabel.