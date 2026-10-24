Alkohol gehört für viele zum Feiern dazu – zugleich haben zahlreiche Menschen schlechte Erfahrungen mit Betrunkenen gemacht. Was eine Umfrage über den Umgang mit Trinken und Verzicht zeigt.

Ludwigshafen (dpa) – Der Verzicht auf Alkohol ist einer Umfrage zufolge in Deutschland häufig noch erklärungsbedürftig. In einer repräsentativen Befragung gaben 42 Prozent der Befragten an, dass sie sich schon einmal dafür rechtfertigen mussten, wie die Krankenkasse Pronova BKK mitteilte.

Sie hatte die Umfrage nach eigenen Angaben für die Studie «Alkohol in Alltag, Familie und Beruf» durchführen lassen. Online befragt wurden demnach dafür im Juli und August bundesweit 1.228 Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Für viele gehört Alkohol zum Feiern dazu

86 Prozent von ihnen gaben an, generell Alkohol zu trinken. 38 Prozent konsumieren demnach mindestens einmal pro Woche alkoholische Getränke. Männer sind dabei deutlich stärker vertreten: Von ihnen greift den Zahlen zufolge sogar jeder Zweite mindestens einmal pro Woche zu Glas oder Flasche, während es bei den Frauen nur etwas mehr als jede Vierte ist.

Als einen Grund gaben 39 Prozent der Befragten den Angaben zufolge an, dass das Trinken bei bestimmten Anlässen einfach dazugehöre.

«Weil Alkohol in unserer Gesellschaft stark in bestimmte soziale Situationen verankert ist, wird das Thema in vielen Kontexten nicht als bewusste Entscheidung wahrgenommen, sondern normalisiert», sagte die Wirtschaftspsychologin und Referentin Gesundheitsförderung bei der Pronova BKK, Patrizia Thamm.

Gemeinsames Trinken als soziales Band

«Wenn etwas als soziale Norm gilt, entsteht oft die unausgesprochene Erwartung, dass sich alle daran orientieren.» Dazu komme ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. «Gemeinsames Trinken kann ein soziales Ritual sein und Verbundenheit signalisieren, Verzicht wird dann als Abgrenzung wahrgenommen.»

So habe sich fast jeder oder jede dritte Befragte schon mehrfach erklären müssen, weil er oder sie einen Drink abgelehnt hätten. «Dabei sollte Alkoholverzicht nicht begründet werden müssen», sagte Thamm. Nicht der Alkoholverzicht sei fragwürdig, «sondern die gesellschaftliche Erwartung, dass Trinken der Normalfall ist».

Negative Erlebnisse mit Alkoholkonsum

Obwohl die große Mehrheit der Befragten selbst Alkohol konsumiert, empfindet laut Studie fast die Hälfte den Konsum anderer zuweilen als unangenehm. 46 Prozent hätten angegeben, eine Feier oder Party schon mal früher verlassen zu haben, weil andere zu betrunken waren. Jeder oder jede Dritte gab demnach an, schon mindestens einmal von einer alkoholisierten Person angegriffen worden zu sein.

Mehr als jede dritte Frau wurde der Umfrage zufolge schon von einer alkoholisierten Person sexuell belästigt – bei mehr als der Hälfte von ihnen kam dies bereits mehrfach vor. Auch 19 Prozent der männlichen Befragten berichteten von entsprechenden Erlebnissen.

Bundesdrogenbeauftragter Streeck warnte kürzlich vor Risiken

Erst vor wenigen Monaten hatte der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck bemängelt, über die Risiken von Alkohol werde «oft zu spät, zu vorsichtig» gesprochen oder erst, wenn der Konsum längst problematische Ausmaße angenommen hat. Alkohol könne Krebs begünstigen, Erkrankungen von Herz und Kreislauf fördern, süchtig machen und Familien schwer belasten, zitierte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) den Bundesbeauftragten Mitte Juni angesichts der Aktionswoche Alkohol.

«Weniger Alkohol ist für viele Menschen kein Verzicht, sondern ein Gewinn an Gesundheit, Freiheit und Lebensqualität», sagte Streeck damals laut DHS-Mitteilung. Die DHS betonte, es gelte, Alkoholkonsum zu hinterfragen, zu senken oder ganz darauf zu verzichten.