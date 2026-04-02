Der Start der Mission «Artemis 2» klappt wie am Schnürchen. Doch dann stellt sich der Crew ein sehr irdisches Problem.

Cape Canaveral (dpa) - Irdische Probleme beim Flug zum Mond: Nach dem Start der Mission «Artemis 2» hat die Bordtoilette zeitweise nicht einwandfrei funktioniert. Wie die Nasa mitteilte, meldete die Besatzung der «Orion»-Kapsel kurz nach dem Start vor einem geplanten Triebwerksmanöver das Aufblinken einer Warnleuchte.

«Wir hatten ein Steuerungsproblem mit der Toilette», sagte der stellvertretende Nasa-Administrator Amit Kshatriya. Bodenkontrolle und Besatzung behoben demnach das Problem gemeinsam, die Toilette funktionierte anschließend wieder normal.

Toilette mit Privatsphäre und Lautstärke

Die «Artemis»-Mission war am Mittwoch um 18.35 Uhr Ortszeit (Donnerstag 00.35 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Toilette an Bord der Raumkapsel gilt als technische Neuerung: Erstmals sei bei einem Flug über die Erdumlaufbahn hinaus ein fest installiertes WC an Bord, berichtete unter anderem die Zeitschrift «Scientific American». Bei den «Apollo»-Missionen vor mehr als 50 Jahren hatten die Astronauten noch Beutel genutzt.

Das neue sogenannte «Universal Waste Management System» ist für Männer und Frauen ausgelegt. Eine kleine Tür sorgt für Privatsphäre: «Der eine Ort, an dem wir uns während der Mission für einen Moment wie allein fühlen können», sagte der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen in einem Video. Allerdings sei die Anlage sehr laut, erzählte US-Astronautin Christina Koch in einem «National Geographic»-Video – die Crew muss beim Gebrauch Gehörschutz tragen.

Notlösungen parat

In der Vergangenheit war es auch bei Missionen der Internationalen Raumstation ISS wiederholt zu Problemen mit der Toilette gekommen. 2021 kehrten vier Astronauten mit einer Art Windel von der ISS zur Erde zurück, da die Anlage ihres «Crew Dragon» nicht funktionierte. Auch das Kosmo-Klo der ISS selbst war mehrfach defekt. Es kann Urin zu Trinkwasser aufbereiten.

«Artemis 2» baut auf den Erfahrungen der unbemannten Vorgänger-Mission «Artemis 1» von 2022 auf. An Bord der «Orion»-Kapsel soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Koch, ihren US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman und dem kanadischen Raumfahrer Hansen – etwa zehn Tage lang um den Mond herumfliegen, bevor die Kapsel wieder im Meer auf der Erde aufkommen soll.