Kinder im Vorschulalter legen weltweit im Schnitt rund 18.000 Schritte täglich zurück – doch zwischen aktiven und bewegungsarmen Kindern liegen enorme Unterschiede. Diese Faktoren spielen eine Rolle.

Berlin (dpa) – Kleine Kinder sind deutlich bewegungsaktiver, als viele Erwachsene vermuten: Circa 18.000 Schritte am Tag sind im Alter von drei bis vier Jahren typisch. Das geht aus einer internationalen Studie mit mehr als 3.500 Kindern in 44 Ländern hervor, die im Fachmagazin «Lancet Child Adolesc Health» erschienen ist. Die Daten wurden zwischen 2018 und 2025 mit Bewegungssensoren erhoben, die für mindestens drei Tage von den Drei- und Vierjährigen an der Hüfte getragen wurden.

Der sogenannte gewichtete Median lag bei 18.542 Schritten täglich. Das bedeutet: Die Hälfte der Kinder kam auf mehr, die andere Hälfte auf weniger Schritte. Dreijährige erreichten im Schnitt etwa 17.500 Schritte, Vierjährige knapp 19.000.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern waren enorm. Die Verteilung reichte von ungefähr 1.100 Schritten am unteren Ende der Skala bis etwa 29.800 Schritten maximal. Zwischen einem eher bewegungsarmen und einem sehr aktiven Kind können damit an einem einzigen Tag mehr als 25.000 Schritte liegen.

Aktivität für gesunde Entwicklung unerlässlich

Körperliche Aktivität in der frühen Kindheit sei für das Wachstum und eine gesunde Entwicklung unerlässlich, schreiben die mehr als 30 Autoren der sogenannten Sunrise-Studie. Sie geben aber ausdrücklich keine Empfehlung für eine bestimmte Schrittzahl für Kindern im Vorschulalter ab, da ins Bewegungsverhalten weitere Faktoren hineinspielen. Künftige Studien sollten es unter anderem mit Sitzzeiten und Schlafverhalten in Beziehung setzen, regen sie an.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Drei- und Vierjährige mindestens 180 Minuten Bewegung über den Tag verteilt – und davon mindestens 60 Minuten mit mittlerer bis hoher Intensität. Auch für Erwachsene existiert keine WHO-Schrittvorgabe. Orientiert an den Empfehlungen zur körperlichen Aktivität von 18- bis 64-Jährige wurden in Untersuchungen bisher 7.000 bis 10.000 Schritte täglich empfohlen.

Kinder in armen Ländern länger zu Fuß unterwegs

Das Sunrise-Projekt wird von der University of Wollongong in Australien koordiniert. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Kinder in Ländern mit niedrigem Einkommen im Schnitt etwa 23.000 Schritte täglich zurücklegten, gut 5.000 mehr als Kinder in Ländern mit hohem Einkommen. Aus Europa sind unter anderem skandinavische Länder, Großbritannien, Spanien und Polen in dem Projekt, Deutschland nicht. Beteiligte Länder mit eher niedrigem Einkommen sind etwa Indien und Kenia. Zudem kamen Kinder in ländlichen Regionen auf knapp 2.000 Schritte mehr als Kinder in der Stadt.

Wie schon in früheren Bewegungsstudien festgestellt, gibt es auch in dieser Untersuchung einen Abstand zwischen Jungen und Mädchen. Dreijährige Jungen liefen etwa 1.640 Schritte mehr am Tag als gleichaltrige Mädchen, bei den Vierjährigen waren es rund 1.150 mehr. Hintergrund sind den Autoren zufolge möglicherweise Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim Spielverhalten und bei Freizeitaktivitäten sowie soziokulturelle Einflüsse, die sich schon so früh zeigten.

Ein Vorschlag des Forscherteams: Bei der Entwicklung von Strategien zur Förderung körperlicher Aktivität in der frühen Kindheit sollten Mädchen sowie Kinder mit höherem Gewicht, die ebenfalls weniger Schritte zurücklegen, besonders berücksichtigt werden.

Sunrise-Projekt