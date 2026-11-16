Die Leoniden bringen am Dienstag und Mittwoch rund zehn Sternschnuppen pro Stunde. Allerdings spielt das Wetter nicht mit.

Offenbach (dpa) – Das Wetter macht dem Himmelsspektakel der Leoniden einen Strich durch die Rechnung. Sternenforscher erwarten am Dienstag und Mittwoch in den frühen Morgenstunden zwar etwa zehn Sternschnuppen pro Stunde. Allerdings ist der Himmel fast überall bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn kann Sternenfreunden «nicht viel Hoffnung machen», wie sie der dpa sagte. Am Dienstagmorgen gebe es maximal ganz im Norden «einige wenige Spots» mit freiem Blick. Am Dienstag stünden die Chancen, wenn überhaupt, dicht an den Alpen am besten. «Für die allermeisten Menschen lohnt es sich nicht, früher aufzustehen.»

Die Teilchen stammen vom Kometen 55P/Tempel-Tuttle, der etwa alle 33 Jahre um die Sonne läuft. Sie treffen mit rund 70 Kilometern pro Stunde auf die Atmosphäre. Beim Eindringen verglühen sie und leuchten dabei hell auf. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Sternbild Löwe zu kommen, daher der Name. Um sie zu beobachten, braucht man kein Teleskop – aber einen weitgehend wolkenlosen Himmel.

Die gute Seite: Man verpasst nicht allzu viel. Bei einem Leonidensturm gibt es mehr als 1.000 Sternschnuppen pro Stunde. Das ist 2026 nicht der Fall, wie der Fachdienst Spaceweather schreibt: «Es ist kein Sturmjahr für die Leoniden.»