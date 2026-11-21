Elternzeit kann die psychische Gesundheit von Männern stärken, wie Studien nahelegen. Doch in Deutschland bleiben viele Väter hinter ihren Wünschen zurück. Woran liegt das?

Berlin (dpa) – Ob und wie lange Vätern Elternzeit nehmen, hängt meist von ihrem Job und dem Familieneinkommen ab. Was viele Väter bei der Entscheidung für oder gegen Elternzeit auch noch bedenken könnten, ist ihre psychische Gesundheit. Studien aus Schweden und den USA legen nämlich nahe, dass diese davon profitieren kann – abhängig davon, wie lange Väter Elternzeit nehmen und ob diese Zeit bezahlt ist. Was lässt sich daraus für Väter in Deutschland lernen?

Wie sich die Geburt eines Kindes auf die psychische Gesundheit auswirken kann, wurde in der Vergangenheit vor allem bei Müttern untersucht. Doch auch Väter können Depressionen und Angstzustände entwickeln. Inwiefern auch die Dauer der Elternzeit eine Rolle spielt, haben Forschende in Schweden untersucht.

Das Ergebnis: Väter, die zwischen 14 und 40 Wochen Elternzeit genommen hatten, wiesen ein geringeres Risiko für Depressionen auf als Väter, die gar nicht oder nur bis zu vier Wochen eine berufliche Auszeit hatten. Bei einer Elternzeit von 5 bis 13 Wochen oder über die 40 Wochen hinaus wurde dagegen kein signifikanter Vorteil beobachtet, schreiben die Forschenden in der im Fachmagazin «American Journal of Public Health» veröffentlichten Studie.

Mehr Selbstsicherheit als Vater

Die Hypothese der Forschenden, wieso Väter besonders bei einem Zeitraum von 14 bis 40 Wochen Elternzeit profitierten: Dadurch könnten sie eine engere Bindung zu ihrem Kind aufbauen, sich in ihrer Rolle als Vater sicherer fühlen und Alltagsroutinen etablieren.

Wieso eine längere Elternzeit nicht von Vorteil sei, darüber könne er nur spekulieren, weil dazu die Daten fehlten, erläutert Michael Wells vom Karolinska Institut in Stockholm. Es könnte sein, dass die Väter sich zu Hause langweilten, weniger Kontakte hätten oder finanziellen Druck spürten. Zudem könnte es auf familiäre oder berufliche Probleme hinwiesen, wenn ein Vater den Großteil der Elternzeit nehme.

Die Bedeutung der Elternzeit für Väter unterstreicht eine im selben Fachjournal publizierte Studie aus den USA, für die Forschende der Northwestern University auf Daten einer Gesundheitserhebung unter 4.290 Vätern zurückgriffen. Dabei zeigte sich, dass Väter, die keinen Anspruch auf eine bezahlte Auszeit hatten oder diese nicht nehmen konnten, deutlich häufiger unter Angstzuständen und Depressionen litten.

Direkt auf Deutschland übertragbar sind die Ergebnisse der beiden Studien nicht, weil sich Familienpolitik, Arbeitsmarkt und Rollenbilder in Schweden und den USA von der Situation hierzulande unterscheiden. Dennoch passen die Ergebnisse zu dem, was die Forscherin Kim Bräuer in verschiedenen Studien zu Vaterschaft herausgefunden hat. «Elternzeit stärkt die Selbstsicherheit von Vätern und gibt ihnen das Gefühl, sich als gleichberechtigtes Elternteil einbringen zu können – und das zahlt sich bei der psychischen Gesundheit aus.»

Nicht nur die Mutter, auch der Vater ist Profi im Kinderversorgen – das gelte besonders für Väter, die früh Elternzeit nehmen und dabei Zeit allein mit dem Kind verbringen, erläutert die Professorin für Soziale Arbeit von der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein. «Die Väter berichten, dass sie sich eigene Wege suchen und eine Lösung gemeinsam mit dem Kind erarbeiten. Das stärkt die Zufriedenheit.»

Angst vor dem Karriereknick?

Allerdings gehen Wunsch und Wirklichkeit bei der Elternzeit von Vätern in Deutschland auseinander. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt zeigen, dass im vergangenen Jahr 417.000 Männer Elterngeld bezogen, verglichen mit 1,19 Millionen Frauen. Die angestrebte Bezugsdauer lag bei Männern mit 3,8 Monaten deutlich kürzer als bei Frauen mit 14,9 Monaten. In Befragungen, etwa auch denen von Bräuer, geben viele Väter an, gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu wollen, auch in jungen Jahren.

«Der Wertewandel ist weit fortgeschritten, aber die reale Praxis weicht davon ab», erläutert Bräuer. Viele Männer befürchteten einen Karriereknick, wenn sie länger in Elternzeit gehen wollten. «Für Familien mit einem geringen Einkommen ist es auch immer noch eine Kostenfrage. Selbst wenn der Vater nicht der Alleinverdiener ist, ist sein Gehalt trotzdem häufig deutlich höher als das der Mutter.»

Deshalb müsste das System aus Sicht von Bräuer flexibler werden, damit Familien passend zu ihrer Lebenssituation planen und die Elternzeit relativ spontan nehmen können. «Außerdem würde ich vorschlagen, das Elterngeld bis zu einer bestimmten Gehaltsgrenze so weit aufzustocken, dass es dem Gehalt entspricht.» Auch Rollenvorbilder könnten ihr zufolge hilfreich sein – also andere junge Männer, die von den positiven Erfahrungen in ihrer Elternzeit berichten.

In einer japanischen Untersuchung zeigten gerade diese Vorbilder Wirkung. In Japan nehmen Väter nach wie vor nur kurz eine Auszeit – wenn überhaupt, berichtet Professor Shintaro Yamaguchi von der Universität in Tokio. Für die Studie entwickelten er und sein Team ein zweistündiges Training für 1.200 männliche Angestellte, das berufstätige Väter leiteten. Darin ging es um positive Einstellungen zum Vaterschaftsurlaub und darum, Ängste vor negativen Folgen zu zerstreuen.

Befragungen zeigten später: Die Trainingsteilnehmer verbrachten am Wochenende nicht nur mehr Zeit mit ihren Kindern. Sie unterstützen auch ihre Frauen im Haushalt, sodass diese ihre Wochenarbeitszeit erhöhen konnten.

Infos zur schwedischen Studie

Infos zur US-Studie

Paper der Universität Tokio

VAPRO-Studie

Statistisches Bundesamt zu Elterngeld 2025