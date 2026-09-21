In einem weltweiten Wettstreit hat sich der einst fast ausgestorbene Karure in Neuseeland den Titel «Bird of the Year» gesichert. Wie kaum ein anderer steht der Vogel für die Wiedergeburt einer Art.

Wellington (dpa) – Er ist federleicht, kugelrund und extrem selten – doch bei der Wahl zum Vogel des Jahres in Neuseeland hat der Karure (Black Robin) die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Vor einem halben Jahrhundert stand der Chathamschnäpper, wie der schwarze Vogel auf Deutsch heißt, kurz vor dem Aussterben – heute hat er allen Grund zum Zwitschern. Mit rund 25.000 Stimmen setzte er sich gegen Dutzende gefiederte Konkurrenten durch.

An der beliebten internationalen Abstimmung, die seit 2005 von der Naturschutzorganisation Forest and Bird organisiert wird, beteiligten sich dieses Mal 105.000 Menschen aus aller Welt – so viele wie nie zuvor. Sie hatten die Wahl zwischen mehr als 70 Arten.

Der Karure verwies dabei den beliebten Kakapo (ein flugunfähiger Papagei) und den Karearea (Neuseeländischer Falke) auf die Plätze. Mit dem Votum möchte Forest and Bird alljährlich auf die Bedrohungen für die ikonischen Vogelarten des Pazifikstaates aufmerksam machen.

Wiedergeburt durch ein Zuchtpaar

Der Sieg des Karure ist dabei mehr als eine unterhaltsame Internetwahl: Die Art verkörpert eine der großen Erfolgsgeschichten des Tierschutzes. 1980 gab es weltweit nur noch fünf Exemplare, darunter lediglich ein fruchtbares Weibchen. Von einem einzigen Zuchtpaar, Old Blue und Old Yellow, ausgehend gelang es Naturschützern, die Population wieder aufzubauen. Heute leben rund 350 erwachsene Karure auf zwei vor eingeschleppten Fressfeinden geschützten Eilanden, die zu den Chathaminseln vor der Küste Neuseelands gehören.

Die Abstimmung verbindet Vogelschutz mit einer augenzwinkernden «Wahlkampagne»: Der Einsatz für bestimmte Vögel während des zweiwöchigen Votums ist längst zu einem Kulturphänomen geworden – mit Memes, Kostümen und viel Online-Trubel.

«Aber dahinter steckt eine ernste Botschaft», sagte die Sprecherin von Forest and Bird, Rebecca Hatch. «80 Prozent unserer Vogelarten sind gefährdet oder sogar stark bedroht.» Das zeige sich auch an der Spitze des Wettbewerbs: Acht der zehn bestplatzierten Arten seien in großer Gefahr.