Die Nobelpreise zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen der Welt. Im vergangenen Jahr war jeder Preis mit 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Jetzt hat die Nobelstiftung noch was draufgelegt.

Stockholm (dpa) – Wer in diesem Jahr einen der begehrten Nobelpreise erhält, hat noch etwas mehr Grund zur Freude als die letztjährigen Preisträger: Die Nobelstiftung hat das Preisgeld auf 12 Millionen schwedische Kronen (aktuell rund 1,06 Millionen Euro) erhöht. Im vergangenen Jahr war jede Auszeichnung noch 11 Millionen Kronen (zu dem Zeitpunkt knapp 1 Million Euro) wert gewesen.

Allerdings hat sich seitdem auch der Wechselkurs zuungunsten der schwedischen Krone entwickelt. Trotzdem: Der Unterschied beim Preisgeld beträgt umgerechnet rund 65.000 Euro.

Die nach ihrem Stifter, dem Schweden Alfred Nobel, benannten Nobelpreise werden seit 1901 jährlich – mit wenigen Ausnahmen – in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben. Die schwedische Reichsbank hat zudem einen Preis im Andenken an Alfred Nobel in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gestiftet. Die Auszeichnungen werden jeweils Anfang Oktober bekanntgegeben und am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, in Stockholm und Oslo feierlich überreicht.