Nasa verliert Kontakt zu Mars-Sonde

Seit rund zehn Jahren kreist die Sonde «Maven» um den Mars und liefert wichtige Daten. Seit kurzem aber bleibt sie stumm.

Washington (dpa) – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Mars-Sonde «Maven» verloren. Es werde daran gearbeitet, diesen Kontakt wiederherzustellen, sagte eine Nasa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Seit rund zwei Wochen seien keine regulären Daten mehr empfangen worden. Aus einem «kurzen Fragment», gehe hervor, dass die Sonde möglicherweise «auf unerwartete Art und Weise rotiert» sei.

Die Ende 2013 gestartete «Maven» umkreist seit rund zehn Jahren den Mars und liefert wichtige Forschungsdaten vor allem zur Atmosphäre des Planeten. Zudem hat die Nasa noch die Sonden «Mars Odyssey» und «Mars Reconaissance Orbiter» im Einsatz, zudem die Rover «Curiosity» und «Perseverance» auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten.