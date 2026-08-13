Schwindel, Brennen und Flecken: Nach der Sonnenfinsternis suchen einige Menschen mit Beschwerden die Augenkliniken auf. Was die Ärzte dazu sagen und was passiert, wenn Warnungen ignoriert werden.

Mannheim (dpa) – Dutzende Menschen haben nach der Sonnenfinsternis wegen Augenschmerzen ein Krankenhaus aufgesucht. Das melden mehrere Kliniken in Baden-Württemberg, wo das Naturschauspiel besonders gut zu beobachten war: Die stärkste Bedeckung der Sonne gab es im äußersten Südwesten, in Freiburg waren es gut 90 Prozent.

Allein an der Mannheimer Augenklinik gab es in den Stunden nach dem Himmelsspektakel rund 20 Anfragen, wie Robert Patrick Finger, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Mannheim, mitteilte. Die Betroffenen hätten über Kopfschmerzen geklagt, einigen sei schwindelig gewesen. «Bei all diesen Fällen rechnen wir aber damit, dass das spurlos verschwindet», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich sieht es in Stuttgart aus: «In unserer Augenklinik haben sich bis heute Mittag rund 20 Patienten vorgestellt, die meinten, sie hätten einen Schaden aufgrund der Sonnenfinsternis», sagte eine Sprecherin des Klinikums Stuttgart. «Bei keinem Patienten konnte ein Schaden festgestellt werden.»

Beschwerden auch in Freiburg

In Freiburg waren noch in der Nacht acht Menschen wegen Schmerzen in den Augen zur Universitätsklinik gekommen, am Tag danach hätten nochmal eine Handvoll über ein Brennen, Kopfschmerzen oder Flecken beim Sehen geklagt, sagte ein Sprecher. «Das wird in den kommenden Tagen auch so weitergehen, schätzen wir», sagte er. «Wir konnten bislang aber bei keinem von ihnen eine objektive Verschlechterung beim Sehen feststellen.»

Augenärzte hatten im Vorfeld der partiellen Sonnenfinsternis davor gewarnt, die «So-Fi» mit ungenügendem Schutz oder mit gänzlich ungeschützten Augen anzuschauen. Das könne die Netzhaut beschädigen, wie das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnte. Innerhalb von kürzester Zeit könne das Sonnenlicht an dieser lichtempfindlichen Schicht im Auge bleibende Schäden verursachen. Tückisch dabei: Für drohende Netzhautschäden gibt es keine Warnsignale. Bemerkt man Probleme beim Sehen, ist es schon zu spät.