Zehn Milliarden Kilometer hat «BepiColombo» zurückgelegt und ist endlich am Ziel angekommen: In der Merkursphäre. Doch nicht alles verlief nach Plan. Was heißt das für die Mission?

Paris/Darmstadt (dpa) – Nach einem Softwareproblem beim Eintritt der Merkur-Sonde «BepiColombo» in die Sphäre ihres Zielplaneten operieren Fachleute für die nächsten Manöver mit einer Zwischenlösung. Die sauberste Lösung wäre es, eine Softwareaktualisierung vorzunehmen, doch fehle die Zeit, sagte Frank Budnik, der bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa für die Flugdynamik der Sonde zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Dafür ist die Manöverabfolge zu eng getaktet und die jetzige Missionsphase zu zeitkritisch.»

Man habe aber einen Weg gefunden, die Manöver anders zu kommandieren. «Wir sind überzeugt, dass dieses Problem nicht noch einmal auftreten wird.»

Mission soll sonnennächsten Planeten erforschen

Das europäisch-japanische Projekt «BepiColombo» soll dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Nach achtjähriger Reise durch das innere Sonnensystem war die Sonde vor wenigen Tagen in eine Umlaufbahn um den Merkur eingetreten. Doch wegen eines Softwareproblems kam der Flugkörper in einem etwas weiteren Orbit an als ursprünglich geplant gewesen war – der Schub war unterbrochen worden. In vier Schritten wird die Sonde in den kommenden Tagen auf kleinere Umlaufbahnen abgesenkt – wegen des Problems fallen diese Manöver mitunter größer aus als zunächst vorgesehen.

Mit der rund 1,7 Milliarden Euro teuren gemeinsamen Mission wollen die Forschenden mehr über den sonnennächsten Planeten erfahren. So sollen die beiden Satelliten von «BepiColombo» unter anderem das Magnetfeld untersuchen und die Oberfläche kartieren. Dabei geht es etwa um die Fragen, ob es auf dem Merkur Wasser gibt, woraus der Planet besteht und wie er geformt wurde. Die Sonde war 2018 gestartet, hat mehr als zehn Milliarden Kilometer zurückgelegt und wird aus dem Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.

Zeitfenster wegen einer nahenden Eklipse begrenzt

Die beiden Satelliten von «BepiColombo» sollen nach einer Trennung im Dezember und im März ihre jeweiligen Umlaufbahnen erreichen, die wissenschaftliche Arbeit soll im April anlaufen. «Bis jetzt sind wir immer noch im Zeitplan», sagte Christoph Steiger, stellvertretender Flugdirektor von «BepiColombo» der dpa. Einen kritischen Aspekt gebe es aber, denn am 20. Dezember beginne eine Dunkelzeit. «Das heißt, der Merkur ist zeitweise zwischen dem Satelliten und der Sonne, und da muss der Satellit mit der satelliteneigenen Batterie überleben.»

Je höher die Umlaufbahn, desto länger dauere die Finsternis, erklärte Steiger. Und die Batterie habe begrenzte Kapazitäten. «Also rein theoretisch, wenn man die Umlaufbahn nicht genügend absenken würde bis in ungefähr einem Monat von jetzt, dann könnte man theoretisch den Satelliten verlieren. Aber wir sind da weit davon entfernt.» Steiger ergänzte auch: «Wir haben da in der Timeline noch verschiedene Optionen, wenn es wirklich hart auf hart kommt.»