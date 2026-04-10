Rund zehn Tage waren die «Artemis 2»-Astronauten im All, haben den Mond umrundet und Rekorde aufgestellt. Jetzt steht die Landung an.

San Diego (dpa) – Nach rund zehn Tagen im All sollen die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission in der kommenden Nacht wieder auf die Erde zurückkehren. Die Landung sei nach einem komplizierten Manöver für 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie hoben in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab und flogen dann um den Mond. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.