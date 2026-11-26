Noch ist nicht ausdiskutiert, wie man bei Kindern die Social-Media-Nutzung beschränken sollte, da flutet die nächste Welle die Kinderzimmer: Sprachmodelle. Wie werden Chatbots die Kindheit verändern?

Berlin (dpa) – Auf die erste Generation, für die Handys von klein auf zum Alltag gehörten, folgte die erste, die mit Social Media aufwuchs. Nun sind sogar allwissende Chatbots selbstverständlich. Was bedeutet das für die kindliche Entwicklung?

Die Konkurrenz um unsere begrenzte geistige Kapazität dürfte damit weiter zunehmen, vermutet Sven Lindberg, Leiter der Klinischen Entwicklungspsychologie der Uni Paderborn. Schon die bloße Anwesenheit eines Smartphones könne die Aufmerksamkeit messbar beeinträchtigen, vergleichbare Daten speziell für Chatbots fehlten noch weitgehend.

Sprachmodelle liefern Antworten – und das anders als traditionelle Suchmaschinen, nämlich bereits fertig als Hausarbeit oder gelöste Matheaufgabe samt Rechenweg. Doch wer die Maschine solche Aufgaben erledigen lasse, lerne selbst deutlich weniger, betont Katharina Zweig von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern. «Lernen fühlt sich nach Mühe an, und diese Mühe gehört dazu», betont Lindberg von der Uni Paderborn.

«Bei Kindern geht es um Grundlagen, die sich später nicht einfach nachholen lassen», erklärt der Entwicklungspsychologe. Erste Studien zeigen demnach ein ernstzunehmendes Muster. So hätten in einem großen Feldexperiment an weiterführenden Schulen die jugendlichen Mathematikschüler mit freiem ChatGPT-Zugang beim Üben um 48 Prozent besser abgeschnitten als die Kontrollgruppe – in der anschließenden Prüfung ohne KI aber um 17 Prozent schlechter als die Gruppe ohne diesen Zugang.

Eine Frage sozialer Gerechtigkeit

Neben der Sorge, dass es den mit Sprachmodellen aufwachsenden Kindern schwerer fallen wird, Informationen zu hinterfragen und konkurrierende Informationsquellen zu bewerten, gilt soziale Gerechtigkeit als zentraler Aspekt. Eine neue sozioökonomische Schere sei absehbar, sagt Lindberg.

Das gelte zum einen für den Umgang mit Chatbots: «Kinder greifen zur bequemen Lösung, wenn ihnen niemand erklärt, wofür die Mühe gut ist. Entscheidend ist, ob zu Hause oder in der Schule jemand nachfragt und auch mal sagt: „Erklär mir, wie du darauf gekommen bist“.» Kinder nutzten KI dann eher als Werkzeug – ohne diese Unterstützung hingegen eher als Abkürzung. «Sichtbar wird der Unterschied in der Klassenarbeit, später im Zeugnis und irgendwann im Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten.»

Derya Gür-Seker, Professorin für Kommunikation und Gesellschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), sieht noch einen Aspekt: Die ohnehin bestehende digitale Kluft – die Ungleichheit durch teure Zugänge zu Technologie – werde verstärkt. «Man muss eine bestimmte soziale Herkunft haben, damit Eltern sich die Zugänge zu den besseren Sprachmodellen leisten können.»

Du bist immer nett, du bist mein bester Freund

Analysen wie ein Bericht der britischen gemeinnützigen Organisation Internet Matters weisen darauf hin, dass sozioökonomische Unterschiede noch etwas beeinflussen: die Nutzung sogenannter Companion-KI, die Freundschaft und Nähe simuliert und auf dauerhafte Interaktion ausgelegt ist. Wer in seinem Umfeld weniger Rückhalt und Sicherheit findet, nutzt Chatbots mit höherer Wahrscheinlichkeit auch als Ratgeber und Freundersatz.

Emotionale Abhängigkeit als Geschäftsmodell – Fachleute nennen das Chatbait. KI-Companions seien darauf ausgelegt, Nutzer zu umschmeicheln, Nähe herzustellen, Gespräche durch immer neue Rückfragen am Laufen zu halten, erklärt Lindberg. Kinder erlebten ein Gegenüber, das sich erinnert, Interesse zeigt und nie genervt ist. «Dass daraus eine emotionale Bindung entsteht, ist entwicklungspsychologisch erwartbar, und darin liegen auch die Gefahren.»

Gespräch mit Chatbot wie mit Freund

In einer Umfrage von Internet Matters gaben schon im vorigen Jahr mehr als ein Drittel der Kinder an, dass sich das Gespräch mit einem Chatbot wie eines mit einem Freund anfühlt. Chatbots können eine künstliche Blase erzeugen, die nur die eigene Perspektive widerspiegelt, sie bieten eine Beziehung ohne Reibungsverluste. Echte Freundschaften hingegen bergen das Risiko von Ablehnung und Peinlichkeit. Doch was bedeutet es, wenn Kinder einen KI-Buddy echten Freunden vorzuziehen beginnen?

«Kinder entwickeln sich an Reibung», erklärt Lindberg. «Sie lernen am Streit auf dem Schulhof, am Warten auf die Antwort der Freundin und an der Erfahrung, dass der andere etwas anderes will.» So entstünden Kompromissfähigkeit, Empathie und Frustrationstoleranz. «Ein KI-Buddy nimmt diese Reibung weg und mit ihr die Lerngelegenheiten.»

Evolutionäres Neuland

In der Evolution sei der Mensch bisher nie mit etwas konfrontiert worden, das sich im Gespräch so anfühlt wie ein Mensch, aber keiner ist, erklärt KI-Forscherin Zweig. «Wir haben keinen Sensor dafür.» Unternehmen böten sich ganz neue Möglichkeiten, Geld zu machen, indem sich ihre Maschinen Kindern als freundliche Begleiter andienten. Wie umfangreich Kinder hierzulande bereits Companion-Apps nutzen, sei unklar, erklärt Lindberg. Auf dem Markt sind neben virtuellen Gefährten auch Plüschtiere, Puppen oder Figuren mit integrierten Chatbots.

Zweig hält von derlei Spielzeug und Nähe simulierender Companion-KI für Kinder gar nichts. Wegen der großen Gefahren für die Entwicklung sei mindestens eine Altersgrenze nötig. «Aber eigentlich sollte diese gesamte Art von KI-Systemen, die vorgeben, ein Freund zu sein, verboten werden.» Die beim Zugang von Kindern zu Sozialen Medien gemachten Fehler und Versäumnisse dürften sich nicht wiederholen, warnt die Organisation Internet Matters.