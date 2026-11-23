Die Krankheitssorgen der Menschen in Deutschland wachsen. Zugleich kümmern sich mehr Menschen um ihre Gesundheit: Sie treiben eher Sport, essen gesund und lassen sich impfen.

Hamburg (dpa) – Die Angst der Menschen in Deutschland vor schweren Krankheiten nimmt wieder zu. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr stiegen die Sorgen in diesem Jahr stark an, wie aus der jährlichen Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit hervorgeht. Im Zentrum steht die Furcht vor Krebs, Schlaganfällen, Herzinfarkten und Demenz.

«Die steigenden Sorgen der Menschen vor schweren Krankheiten sind ein Signal für alle Akteure im Gesundheitswesen», sagte der Vorstandschef der DAK-Gesundheit, Andreas Storm. «Gerade in der aktuellen Debatte über notwendige Reformen ist es wichtig, das Vertrauen in unser Gesundheitssystem wieder zu stärken.» Die Menschen müssten sich auf eine gute Versorgung verlassen können, wenn sie schwer krank werden, forderte Storm. Außerdem sei es wichtig, Prävention und Vorsorge weiter auszubauen und die Gesundheitskompetenz im Alltag zu fördern.

Vor Krebs herrscht weiterhin die größte Angst

An der Spitze der Ängste liegen Tumorerkrankungen. 70 Prozent der Befragten fürchten sich am meisten vor Krebs. Im Vorjahr waren es 69 Prozent. Bei Demenz mit 57 Prozent (Vorjahr 54) und psychischen Erkrankungen mit 39 Prozent (Vorjahr 31) wird ein Allzeithoch seit Beginn der jährlichen Befragung im Jahr 2010 erreicht. Die Sorge vor psychischen Erkrankungen ist in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen mit 61 Prozent besonders groß. Das sind 14 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Eine deutliche Zunahme gibt es auch bei der Sorge vor einem Schlaganfall von 45 Prozent im Vorjahr auf 51 Prozent und vor einem Herzinfarkt (von 39 auf 43 Prozent). Zugenommen hat auch die Furcht vor einem Unfall mit schweren Verletzungen. In diesem Jahr erreicht sie 49 Prozent. 2025 waren es 46 Prozent. Vor schweren Augenerkrankungen bis hin zur Erblindung fürchten sich 39 Prozent, nach 34 Prozent im Vorjahr. Mehrfachnennungen waren möglich.

Höchststände bei Ernährung, Alkohol, Nichtrauchen

Parallel zu der Entwicklung vermehrter Sorgen kümmern sich die Menschen auch stärker um ihre Gesundheit. 85 Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig Sport zu treiben, um Krankheiten vorzubeugen. Auf eine gesunde Ernährung achten 83 Prozent, nach 78 Prozent im Vorjahr.

Die Impfbereitschaft wächst: 82 Prozent lassen sich impfen, ein Plus von sechs Prozentpunkten. 81 Prozent der Befragten trinken nach eigener Aussage nur wenig Alkohol, 76 Prozent rauchen nicht. 79 Prozent halten sich mit Lesen oder geistigen Herausforderungen fit. Bei der Ernährung, beim Alkohol, beim Nichtrauchen und bei der geistigen Fitness erreichen die Werte den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2010.

Frauen achten den Ergebnissen zufolge stärker auf ihre Gesundheit als Männer. Sie ernähren sich häufiger bewusst (87 der Frauen gegenüber 79 Prozent der Männer) und gehen deutlich öfter zur Krebsvorsorge (73 gegenüber 52 Prozent).

Überwiegend positive Einschätzung zur eigenen Gesundheit

Trotz aller Ängste schätzen 37 Prozent der Befragten ihren Gesundheitszustand als sehr gut ein, 48 Prozent als eher gut. In der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen bezeichnen 63 Prozent ihren Gesundheitszustand als sehr gut, bei den Über-60-Jährigen sind es 24 Prozent.

Die repräsentative Umfrage «Angst vor Krankheiten» wird seit 2010 jährlich vom Forsa-Institut im Auftrag der DAK-Gesundheit durchgeführt. Vom 4. bis 6. November 2026 wurden bundesweit 1.007 Frauen und Männer ab 14 Jahren befragt. Forsa gibt die Fehlerspanne mit +/- drei Prozentpunkten an.