Mehr als 25 Jahre lang galten die USA als masernfrei. Nun soll das Land diesen Status verlieren, heißt es in Medienberichten. Grund dafür sind anhaltende Ausbrüche der hochansteckenden Krankheit.

Washington (dpa) – Die USA haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren. Eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) sei zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Voraussetzungen dafür nicht mehr erfüllten, berichteten unter anderem das «Wall Street Journal» und die «Washington Post» unter Berufung auf mit der Entscheidung vertraute Personen. Eine offizielle Bekanntgabe wird für Dienstag erwartet.

Grund dafür ist demnach, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb der USA übertragen wird. Das Land hatte den Status im Jahr 2000 erhalten. Die Einstufung als «masernfrei» bedeutet nicht, dass es überhaupt keine Infektionen mehr gibt, sondern dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten bestehen.

Mehr als 5.400 Masernfälle in diesem Jahr

Seit Anfang vergangenen Jahres kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in diesem Jahr bis zum 12. November bereits 5.412 Infektionen registriert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Mehrere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Masern gemeldet, darunter auch von Kindern.

Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.

Um den Status als masernfreies Land zurückzuerlangen, müssten die USA die anhaltende Übertragung des Virus für mindestens zwölf Monate unterbrechen und dies nachweisen.