Ein Robbenbaby unternimmt seine ersten Kriechversuche, eine Robbenmutter säugt ihr Junges: Ein Livestream des NDR zeigt spannende Aufnahmen von der Helgoländer Düne. Wann und wo sie zu sehen sind.

Helgoland (dpa) – Außergewöhnliches Naturschauspiel im Livestream: Der NDR überträgt ab Mitte Dezember auf Helgoland fünf Tage lang Einblicke in die größte Kinderstube der Kegelrobben in Deutschland. Auf der Düne kommen zwischen November und Januar mehr als 1.000 Jungtiere zur Welt.

Der Livestream zeigt das Leben der Meeressäuger mitten in der Nordsee. «Von den ersten Kriechversuchen der Jungtiere über die Aufzucht durch ihre Mütter bis zu Revierkämpfen der Bullen», teilte der NDR mit. Die Aufnahmen sind vom 14. bis 18. Dezember rund um die Uhr auf NDR.de zu sehen.

Moderator Ben Mirgel ordnet den Angaben zufolge mit den «Expeditionen ins Tierreich»-Filmern Jens Westphalen und Thoralf Grospitz, Wissenschaftlern und Rangern besondere Ereignisse ein, klärt Verhalten und ökologische Zusammenhänge auf. Beantwortet werden Fragen rund um Geburt, Aufzucht, Schutz und Lebensraum der Kegelrobben.

Kameras sollen Tiere nicht stören

Der Schutz der Tiere habe bei den Aufnahmen höchste Priorität, teilte der NDR weiter mit. «Die fest installierten Kameras sind ebenfalls so positioniert, dass sie die Tiere nicht beeinträchtigen.» Die Robben sollen in ihrer Wurfzeit nicht gestört werden.

Live-Sendungen von Naturschauspielen sind beliebt. In Schweden beispielsweise ziehen die Elche jedes Jahr von der Küste zurück auf die üppigeren Weiden landeinwärts. Der öffentlich-rechtliche Sender SVT zeigte die sogenannte Elchwanderung im Frühjahr wieder zwei Wochen lang.