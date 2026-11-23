Die Wolfpopulation in Deutschland legt im zweiten Jahr in Folge kaum noch zu. Mehrere Tiere wurden illegal getötet.

Berlin (dpa) – Die Zahl der Wölfe in Deutschland stagniert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine wesentlichen Änderungen beim Vorkommen, wie das Wolfsmonitoring der Bundesländer für das Monitoringjahr 2025/26 (1. Mai 2025 bis 30. April 2026) ergab.

«Von einem unkontrollierten Wachstum der Wölfe in Deutschland kann keine Rede sein», teilte der Naturschutzbund (Nabu) zum Bericht mit. «Vielmehr ist davon auszugehen, dass in manchen Regionen die natürlichen Grenzen bereits erreicht sind und dort kaum noch weitere Wölfe hinzukommen.»

Das bundesweite Wolfsvorkommen konzentriert sich dem Monitoring zufolge weiterhin auf ein Gebiet von Niedersachsen über Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bis nach Sachsen. Auch in allen anderen Flächenbundesländern außer dem Saarland wurden Wolfsterritorien nachgewiesen.

Mehrere illegale Tötungen

Insgesamt 288 Territorien seien bestätigt, hieß es von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf (DBBW): 238 Wolfsrudel, 38 Wolfspaare und 12 territoriale Einzeltiere. Die meisten Territorien gab es in Brandenburg (64) und Niedersachsen (62), gefolgt von Sachsen (48), Sachsen-Anhalt (40) und Mecklenburg-Vorpommern (32). Mit Wissensstand November 2025 waren es noch 276 Territorien.

Der Bestand wird nach der aktuellen Erfassung auf rund 1.680 Tiere geschätzt (Stand 17.11.2026; Vorjahr: 1.636), darunter zahlreiche Welpen. Neun illegale Tötungen wurden im Monitoringjahr 2025/26 nachgewiesen. Die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle dürfte höher liegen, hieß es vom Nabu.