Einige Bäume scheinen sich in diesem Herbst gar nicht von ihrem Laub trennen zu wollen. Ursache ist das Wetter.

Offenbach/Main/München (dpa) – Blinzelt derzeit die Sonne, leuchten hier und dort noch Laubbäume in herrlichstem Gelb, Rot oder Braun. Goldener November statt goldener Oktober? Tatsächlich sind die Bäume in diesem Jahr ziemlich spät dran, möglicherweise steuern sie sogar auf ein Rekord-Jahr zu, wie aus Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hervorgeht.

Nach aktuellen Daten hat sich die Rotbuche in Deutschland in diesem Jahr im Schnitt 9 Tage später verfärbt als im langjährigen Mittel (1992-2025) und ihre Blätter mehr als 10 Tage später abgeworfen. Damit wäre es der späteste Laubfall seit Beginn der Datenerhebung. Die Daten können sich noch verändern, weil noch weiter gemeldet wird.

Die Stiel-Eichen (Daten seit 2011) wurden den vorläufigen Daten zufolge im Schnitt 8 Tage später bunt, beim Blattfall zeichnet sich eine Verspätung von 7 bis 10 Tagen ab. Ähnlich sieht es bei den Apfelbäumen aus (Daten seit 2001).

«Das ist alles vergleichsweise viel», sagte die DWD-Phänologin Bianca Plückhahn. Denn der Blattfall werde nicht nur von den Temperaturen beeinflusst, sondern auch von der Tageslänge – und die ändert sich schließlich nicht. Was die Bäume aber bräuchten: Frostnächte. Davon habe es bis vor einigen Tagen nur relativ wenige gegeben.

Trend erkennbar

«Das ist natürlich eine Folge des Klimawandels», sagte Plückhahn. Auch langjährig gebe es einen Trend zu späterem Laubfall. Durch die Erderwärmung träten die herbstlichen Fröste häufig später auf als früher.

Der DWD bekommt die phänologischen Daten von rund 1.000 Beobachterinnen und Beobachtern aus ganz Deutschland, die sich bereit erklärt haben, zu melden, wie sich die Natur bei ihnen entwickelt – also wann bestimmte Arten beispielsweise blühen, wann sie Früchte tragen, wann sich die Blätter verfärben und wann das Laub fällt.

Fehlt das Grün, erscheint Gelb und Rot

Warum die Bäume diese Zyklen durchlaufen, erklärt Annette Menzel, Professorin für Ökoklimatologie an der Technischen Universität München: «Die Laubfärbung passiert, weil der Baum seine Ressourcen recycelt.» Die Pflanze nehme vor allem das Blattgrün aus den Blättern heraus, weswegen diese dann gelb und rot würden.

Der Zeitpunkt der Laubfärbung hängt Menzel zufolge auch von der Wasserversorgung ab. «In diesem Sommer gab es eine Dürre. Passiert das, möchten die Bäume noch nacharbeiten.» Sie verzögerten den Zeitpunkt, zu dem sie das Blattgrün rausziehen, um möglichst lange Energie gewinnen zu können. So komme es zu einer späteren Verfärbung.

«Alles Grün macht der April»

Menzel erläuterte, dass die Bäume inzwischen besonders im Frühjahr die Saison verschieben. «„Alles Grün macht der Mai“ ist jetzt „Alles Grün macht der April“.» Da die Tage im Frühjahr schon viel länger seien, könne der Baum zu diesem Zeitpunkt schon richtig vom Austrieb profitieren. Im Herbst seien die Tage kürzer und die Effekte für die Bäume deswegen geringer.

Kann so eine Verschiebung auch gefährlich werden für die Bäume, etwa weil Schnee auf den noch verbliebenen Blättern die Äste brechen lässt? Eher nicht, meinte Menzel. Zwischen Blatt und Ast habe der Baum schon Trenngewebe gebildet, so dass mit Schnee beschwerte Blätter einfach abfielen.