Berlin (dpa) – Er braucht ungemähte Waldränder und Gräser: Der Gelbwürfelige Dickkopffalter (Carterocephalus palaemon) ist Schmetterling des Jahres 2027. Mit der Wahl machen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die BUND NRW Naturschutzstiftung auf den Verlust seines Lebensraums aufmerksam: Die Saumstrukturen im Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland. Diese bieten vielen Tier- und Pflanzenarten wichtige Lebensräume, werden aber immer weniger.

Der kleine Tagfalter mit einer Flügelspannweite von 22 bis 29 Millimetern lebt an Waldrändern, Waldwegen und Lichtungen sowie an Hecken und Feldgehölzen. Wichtig seien Gräser, die stehen bleiben und ungestört wachsen, denn sie dienen den Raupen als Nahrung und als Überwinterungsplatz, sagt Jochen Behrmann von der BUND NRW Naturschutzstiftung. Werden sie kurzgemäht, gehen Nahrung und Überwinterungsplatz verloren.

Die Raupen brauchen außerdem einen feuchten Lebensraum oder zumindest ein feuchtes Mikroklima. Daher belastet auch der Klimawandel die Art. Moore wiederzuvernässen und Entwässerungsgräben zu verschließen, helfe, Wasser in der Landschaft zu halten. Der BUND plädiert außerdem für mehr Mut zur Natur und Toleranz gegenüber Landschaften, die nicht kurzgeschnitten und aufgeräumt wirken. Bundesweit gilt die Art als ungefährdet, die Bestände gehen aber zurück.

Seinen Namen verdankt der Falter dem ungewöhnlich breiten Kopf und dem gelben bis orangefarbenen Würfelmuster auf dem dunkelbraunen Grund. Die Insekten haben einen kräftigen Körperbau und fliegen schnell, meist bodennah. Sie sind vor allem im Mai zu beobachten.