Rund 18 Millionen Weihnachtssterne werden in Deutschland jedes Jahr verkauft - die wenigsten überleben den Winter. Sonderlich nachhaltig ist die Pflanze auch an anderer Stelle nicht.

Geisenheim (dpa) – Supermarkt, Baumarkt, Gärtnerei – derzeit ist er quasi überall zu haben: der Weihnachtsstern. Er gilt als klassische Zimmerpflanze für die Adventszeit. Rund 18 Millionen werden nach Daten des Statistischen Bundesamtes hierzulande jährlich produziert – etwa jede fünfte in Deutschland gezogene Zimmerpflanze ist demnach ein Weihnachtsstern.

Wo kommt er her?

Unser Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) war wahrscheinlich ursprünglich Mexikaner. Wildwachsende Populationen gibt es entlang der Pazifikseite vom mexikanischen Bundesstaat Sinaloa bis nach Guatemala. Die wilde Form ist deutlich schlanker und weniger buschig, und kann mehrere Meter hoch werden.

Sind die roten Blätter die Blüte?

Nein. Das sind farbige Hochblätter, die dem Anlocken von Bestäubern dienen. Die eigentlichen Blüten sind die kleinen gelbgrünen Strukturen in der Mitte. Die Farbpalette der Hochblätter reicht bei den Züchtungen vom klassischen Rot über Rosa und Weiß bis zu gefleckten oder zweifarbigen Sorten.

Wie nachhaltig ist er?

Weihnachtssterne werden zum großen Teil von Gärtnereien hierzulande herangezogen – in beheizten und teils beleuchteten Gewächshäusern, also unter hohem Energieverbrauch. Ein weiterer Faktor ist torfhaltige Erde in den Töpfen. «Torf wird aus Mooren gewonnen», erklärt Corinna Hölzel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der dort seit langer Zeit gelagerte Kohlenstoff werde als klimaschädliches CO2 freigesetzt.

Zudem werden die unbewurzelten, einen bis einige Zentimeter langen Stecklinge, aus denen die Pflanzen gezogen werden, überwiegend in Afrika produziert und hergeflogen – mehrere Tausend passen in einen Schuhkarton, wie Sebastian Bartsch, Versuchsingenieur am Gartenbauzentrum Geisenheim des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH), erklärt. Erst in Deutschland würden sie bewurzelt und eingetopft.

Vor allem aber ist einem Weihnachtsstern fast nie ein langes Leben beschert. Es handle sich um einen billigen Wegwerfartikel, so Hölzel. «Die meisten Weihnachtssterne überleben das Fest oder die Wintermonate nicht.» Die Pflanze ist eine Diva: Sie mag keine Zugluft, keine Staunässe und braucht einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

«Zugluft ist tödlich», betont auch Bartsch. Wenn die Weihnachtsterne im Supermarkt direkt an den Türen präsentiert würden, seien sie oft schon tot, bevor sie verkauft werden. Prinzipiell kann ein Weihnachtsstern viele Jahre lang gehalten werden. Beim LLH in Geisenheim wächst eine vierjährige Pflanze in einem Kübel und ist zu einem mehr als ein Meter hohen Busch geworden.

Wie stark sind die Pflanzen mit Chemikalien belastet?

Es sei davon auszugehen, dass die Pflanzen in Afrika massiv mit Pestiziden behandelt werden, erklärt Hölzel. Viele davon seien gefährlich für Nützlinge, verunreinigten Wasser, Böden und Luft. Zudem stellten sie ein Gesundheitsproblem für die Arbeiterinnen und Arbeiter dar, die oft keine Informationen über die Gefahren und kaum Zugang zu Schutzkleidung hätten.

Als weitere Substanzgruppe kommen Stauchungsmittel zum Einsatz, wie Hölzel erklärt. Das sind Wachstumsregler, die die Streckung der Triebe hemmen, ohne die Pflanze zu töten. «Normalerweise würde der Weihnachtsstern höher wachsen und hätte weniger Blätter.» In Deutschland wird Chlormequat eingesetzt, das laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bei unsachgemäßer Verwendung oder hohen Dosen gesundheitsschädlich sein kann.