Mehr als 13 Millionen ambulante Notfälle wurden 2025 in deutschen Krankenhäusern behandelt - der höchste Wert seit Beginn der Erfassung 2018. Welche Bundesländer bei der Entwicklung herausstechen.

Wiesbaden (dpa) – Die Zahl der Behandlungen in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser ist vergangenes Jahr auf einen Höchstwert gestiegen: 13,2 Millionen Notfälle wurden insgesamt deutschlandweit in den Ambulanzen behandelt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das war ein Anstieg um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018.

Im Jahr 2020 war die Zahl der ambulanten Notfallbehandlungen mit insgesamt 9,4 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe. Seitdem stieg sie den Angaben zufolge kontinuierlich an. Lediglich die Covid-19-Pandemie hatte in den Jahren 2020 und 2021 zu einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen in den Notaufnahmen geführt.

Vergangenes Jahr wurden deutschlandweit im Schnitt täglich rund 36.100 Menschen pro Notfallambulanz versorgt, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Die meisten der Notfälle gab es in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3,4 Millionen), Bayern (1,9 Millionen) und Baden-Württemberg (1,7 Millionen).

Große regionale Unterschiede: Stadtstaaten vorn

Gerechnet auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es den Angaben zufolge deutschlandweit durchschnittlich rund 158 Behandlungen in den Notfallambulanzen. Besonders hoch war die Quote laut Bundesamt in den Stadtstaaten Berlin (221 Fälle) und Hamburg (212 Fälle), besonders niedrig in Schleswig-Holstein (117) und Thüringen (121 Fälle).

Die Zahlen stammen aus der Krankenhausstatistik, wie das Bundesamt mitteilte. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls die Patientin oder der Patient mehrfach pro Jahr in einer ambulanten Notaufnahme behandelt wurde.