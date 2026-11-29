Durch die Luft flogen winzige gefiederte Dinosaurier, am Ufer standen Farne - und auf dem Wasser liefen Grashüpfer: So könnte es vor 99 Millionen Jahren im heutigen Myanmar ausgesehen haben.

Frankfurt/Main (dpa) – Vergleichsweise wenige Insekten laufen auf dem Wasser – nicht verwunderlich, schließlich lauern dort Räuber sowohl von unten als auch von oben und diese Fortbewegung ist nicht allen möglich. Heutzutage sind Insekten der Gruppe der Wasserläufer (Gerromorpha) die einzigen Tiere, die sich längerfristig auf der Oberfläche aufhalten. Doch vor Millionen Jahren war das vermutlich anders: Zur Dinosaurier-Zeit gab es einer Studie zufolge auf dem Wasser laufende Grashüpfer.

Die Forschenden um Chunpeng Xu, die unter anderem am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt tätig sind, fanden Vertreter einer heute ausgestorbenen Familie in 99 Millionen Jahre altem Bernstein, der aus Myanmar stammt. Sowohl vier erwachsene Tiere als auch fünf Nymphen der langbeinigen Grashüpfer der nun beschriebenen Familie Hydrelcanidae präsentieren sie im Fachblatt «Proceedings B» der britischen Royal Society.

Keine Flügel, Borsten an den Beinen

«Bizarr» hätten die Tiere ausgesehen, heißt es in der Studie weiter. Die Grashüpfer waren demnach flügellos, hatten einen kurzen Körper und Beine, die extrem lang und dünn waren. Mit diesen sei es den Berechnungen zufolge möglich, dass die Oberflächenspannung des Wassers ihr Gewicht trug. Die Vorderbeine der Tiere wiesen dichte, kammartige Borsten auf, die Hinterbeine blattartige Dornen. Die Borsten könnten die Beine wasserabweisend gemacht haben, die Dornen dürften als Paddel gedient haben.

Im Erdmittelalter (Mesozoikum) hätten also mindestens drei nicht miteinander verwandte Insektenstämme (Gerromorpha, Chresmodidae und Hydrelcanidae) unabhängig voneinander Anpassungen zum Laufen auf dem Wasser entwickelt, schreiben die Forschenden – «was auf einen damals sehr lebendigen Lebensraum an der Seeoberfläche hindeutet».