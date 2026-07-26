Sie verbrachten acht Monate im Weltall - und umkreisten die Erde mehr als 3.800 Mal. Nun sind zwei russische Kosmonauten und ein US-Astronaut wieder zurück auf der Erde.

Moskau (dpa) – Drei Raumfahrer sind nach mehreren Monaten auf der Internationalen Raumstation (ISS) wieder auf die Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel Sojus MS-28 mit den Russen Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew sowie dem Nasa-Astronauten Christopher Williams landete um 12.27 Uhr deutscher Zeit in der kasachischen Steppe in der Nähe der Stadt Scheskasgan, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

In einem Livestream von Roskosmos waren die drei immer wieder lächelnd zu sehen, während sie nach der Landung versorgt wurden. Mikajew sagte in einem kurzen Statement, dass er sich gut fühle. Alle drei würden medizinisch untersucht, kündigten Kommentatoren des Streams an.

Für Williams und Mikajew war es der erste Aufenthalt auf der ISS gewesen, für Kud-Swertschkow der zweite. Die drei Raumfahrer waren Ende November vergangenen Jahres zur ISS geflogen und hatten dort acht Monate verbracht. In den 241 Tagen hatten sie die Erde laut Nasa 3.856 Mal umrundet und mehr als 160 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit mehr als vier Jahren arbeiten Russland und die USA auf der ISS weiter zusammen. Die Station fliegt im All in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde. An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Raumfahrer und Raumfahrerinnen.