Infektionswelle in den USA
Drei Menschen in einer Woche in den USA an Masern gestorben
Masern in den USA
Die Masern breiten sich in den USA weiter aus. (Archivbild)
Julio Cortez. DPA

Die Masernwelle breitet sich in den USA weiter aus. Nun starben in unterschiedlichen Bundesstaaten gleich drei Menschen innerhalb einer Woche.

Lesezeit 1 Minute

Washington (dpa) – Drei Menschen sind in den USA innerhalb von nur einer Woche an Masern gestorben. Nach einem Kind im Bundesstaat New York starb eine Frau im Bundesstaat Pennsylvania und ein Baby im Bundesstaat Wisconsin, wie die Behörden mitteilten.

Insgesamt wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC in diesem Jahr in fast allen Bundesstaaten insgesamt schon rund 5.200 Fälle dokumentiert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr, und es ist der höchste Stand seit Jahrzehnten.

Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. steht wegen der steigenden Zahlen der Maserninfektionen schon seit geraumer Zeit in der Kritik. Er hatte immer wieder Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Impfungen geäußert.

© dpa-infocom, dpa:261107-930-960148/1

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