Mit einer fransigen Flughaut sammelt die Fledermaus Spinnen, Asseln und Käfer von Blättern und Wänden. Was macht die eher unbekannte Art besonders?

Hamburg (dpa) – Die Fransenfledermaus ist Tier das Jahres 2027. Bei der Abstimmung hat sie sich gegen die ebenfalls nachtaktiven Mitbewerber Waldiltis und Zwergmaus durchgesetzt, teilte die in Hamburg ansässige Deutsche Wildtier Stiftung mit.

«Mit der Kür der Fransenfledermaus wollen wir auf eine unterschätzte und unbekannte Art aufmerksam machen und Menschen für die faszinierende Gruppe der Fledermäuse begeistern», sagt Julia-Marie Battermann, Artenschützerin bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Die Organisation initiiert seit 2017 die Wahl des Tiers des Jahres.

Lebensgrundlagen in Gefahr

Im Gegensatz zu den meisten anderen heimischen Arten ist die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) laut Roter Liste der Säugetiere Deutschlands nicht gefährdet. Aber ihre Lebensgrundlagen sind dennoch in Gefahr. «Auch der Lebensraumverlust durch Versiegelung, Landschaftszerschneidung oder der Bau von Windrädern im Wald sind Gefahren für diese Art», so Battermann. In Wäldern fehlt es außerdem zunehmend an Totholz und alten Bäumen als Unterschlupf.

Die Fransenfledermaus ist eine von 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten. Nach Angaben der Deutschen Wildtier Stiftung ist sie nahezu deutschlandweit zu finden und kommt vor allem in Wäldern, an Gewässern und auf Flächen mit lockerem Baumbestand wie Parks und Streuobstwiesen vor.

Fransige Flughaut wird wie ein Kescher genutzt

Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 43 bis 48 Millimetern gehört das Tier des Jahres zu den mittelgroßen Fledermäusen. Ihren Namen verdankt sie den kammartigen, nach innen gebogenen Borsten, die den Rand der Schwanzflughaut säumen wie Fransen. Die Flughaut benutzt die Fransenfledermaus wie einen Kescher zum Beutefang. Sie streift damit Spinnen, Asseln und Käfer von Blättern, Ästen oder Wänden ab.