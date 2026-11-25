Zahlreiche Menschen leiden bis heute an den Folgen von Corona. Doch nicht nur die Krankheit hinterließ tiefe Spuren in der Gesellschaft, sondern auch die zahlreichen Maßnahmen dagegen.

Berlin (dpa) – Die Corona-Pandemie hatte über die reinen Covid-Erkrankungen und -Todesfälle hinaus weitreichende gesundheitliche Folgen für die Menschen in Deutschland. Während der Pandemie und in der Zeit danach ging es vielen Menschen psychisch schlechter und sie machten weniger Sport, wie aus einer aktuellen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Gerade Kinder litten demnach besonders.

Daten von Kinderärztinnen und Kinderärzten zufolge gab es zu Beginn der Pandemie einen plötzlichen Anstieg der Kinder mit Adipositas, also Fettleibigkeit, wie es in dem RKI-Papier heißt. Auch der Anteil an Kindern mit einer überdurchschnittlich hohen Gewichtszunahme sei gestiegen. Bei Erwachsenen lasse sich der Einfluss der Pandemie auf das Gewicht nicht so einfach feststellen.

Mehr depressive Symptome, mehr Angstsymptome

Deutlich seien hingegen die Daten zur psychischen Gesundheit: So habe es ab Herbst 2020 wiederholt Anstiege depressiver Symptome gegeben, 2022 lagen der Anteil Betroffener an der Bevölkerung laut dem Papier sogar fast doppelt so hoch wie 2019. «Parallel dazu nahmen auch Angstsymptome zu, und die selbsteingeschätzte psychische Gesundheit verschlechterte sich», heißt es.

Bei Kindern und Jugendlichen zeigte sich laut RKI ebenfalls eine starke Zunahme dieser Symptome – besonders wenn es Schulschließungen und andere Kontaktbeschränkungen gab. Im ersten Pandemiejahr wurde fast eine Verdopplung psychischer Auffälligkeiten registriert, von 18 auf 31 Prozent.

Das sogenannte Impulspapier entstand unter der Führung von Julika Loss in der RKI-Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring des Robert Koch-Instituts und wurde im Rahmen eines COVID-19 Lessons-Learned-Workshops mit Fachleuten diskutiert und ergänzt.

Ärmere Menschen starben häufiger

Die Autorinnen und Autoren des Papiers weisen explizit darauf hin, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen sowohl von den Covid-Infektionen als auch von den sonstigen Auswirkungen stärker betroffen waren. «Während der zweiten Pandemiewelle verzeichneten sozioökonomisch stark benachteiligte Wohnregionen eine 50 bis 70 Prozent höhere Covid-19-Sterblichkeit als wohlhabende Wohnregionen», heißt es im Papier.

Diese Menschen arbeiteten häufiger in Berufen ohne Homeoffice und infizierten sich deswegen häufiger, zudem hatten sie mehr Vorerkrankungen sowie schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung. «Durch die sozial ungleich verteilten Risiken für Infektionen und schwere Covid-19-Verläufe hat sich die gesundheitliche Ungleichheit in der Pandemie insgesamt weiter verstärkt.»

«Dringender Forschungsbedarf» zu Long Covid

Mindestens 6,5 Prozent der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen zeigen dem Papier zufolge nach der Infektion länger andauernde Symptome, die auf das Erkrankungsbild Long Covid hinweisen. Dazu gehören Müdigkeit und krankhafte Erschöpfung, Kurzatmigkeit bei Belastung, Schlafstörungen, Kopf- sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Bei einem Großteil der Betroffenen bildeten sich diese Symptome innerhalb eines Jahres zurück oder verschwanden ganz.

Doch einige Menschen litten langfristig – und angesichts der hohen Zahl der Infektionen sei von großen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit auszugehen. Es gebe weiter «dringenden Forschungsbedarf» zu Langzeitfolgen von Infektionskrankheiten wie Corona.