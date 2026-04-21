Mit seinem Bestseller «Der nackte Affe» wurde er weltberühmt. Nun ist der britische Zoologe und Künstler Desmond Morris im Alter von 98 Jahren gestorben.

London (dpa) – Der britische Zoologe Desmond Morris ist tot. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Sohn James. Demnach starb er bereits am Sonntag. Morris wurde 98 Jahre alt.

Mit seinem 1967 erschienenen populären Sachbuch «Der nackte Affe» über die Entwicklungsgeschichte des Menschen erlangte Morris weltweite Berühmtheit. Es folgten etliche weitere Bücher. Der promovierte Zoologe und Künstler moderierte auch verschiedene Tiersendungen im britischen Fernsehen bis in die Neunzigerjahre.

«Leben voller Entdeckungen, Neugier und Kreativität»

Viel Beachtung fand auch eine von Morris mitorganisierte Kunstausstellung in London im Jahr 1958, bei der von Kindern, Erwachsenen und von Menschenaffen gemalte Bilder miteinander verglichen wurden.

Sein Vater habe ein Leben voller Entdeckungen, Neugier und Kreativität geführt, schrieb sein Sohn laut PA. Er fügte hinzu: «Er war ein Zoologe, Menschenbeobachter, Autor und Künstler, der bis zu seinem Tod schrieb und malte.» Desmond Morris sei ein großartiger Mann und ein noch großartigerer Vater und Großvater gewesen.