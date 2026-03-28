Zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Deutschland sind am Abend in Dunkelheit gehüllt gewesen. Zur «Earth Hour» wurde nicht nur am Brandenburger Tor das Licht ausgeknipst.

Berlin (dpa) - Eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands stand am Abend im Dunkeln. Die Lichter am Brandenburger Tor wurden ausgeschaltet, ebenso wie am Kölner Dom und an vielen anderen Bauwerken. Mit der weltweiten Aktion «Earth Hour» möchte die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für mehr Engagement im Klimaschutz setzen.

Nach Angaben des WWF wollten sich bundesweit rund 500 Städte und Gemeinden an der einstündigen Aktion um 20.30 Uhr beteiligen. Zudem waren Unternehmen und private Haushalte dazu aufgerufen, bei der «Earth Hour» mitzumachen.

Sehenswürdigkeiten weltweit im Dunkeln

Weltweit beteiligten sich vom Pazifik bis Europa bereits etliche Städte an der «Earth Hour». So lagen im neuseeländischen Auckland der Sky Tower und die Harbour Bridge um 20.30 Uhr Ortszeit im Dunkeln. Damit hat der Pazifikstaat die «Earth Hour» eingeläutet, die «Stunde der Erde», die nun um den Planeten zieht. In Europa sollte das Licht auch an der Wartburg in Eisenach, am Pariser Eiffelturm und dem Schloss Schönbrunn in Wien ausgeschaltet werden. Auch die Akropolis im Zentrum Athens schaltete ihre Lichter aus.

Die vom WWF initiierte Klimaschutzaktion findet 2026 bereits zum 20. Mal statt. Der WWF Australien hatte die «Earth Hour» 2007 ins Leben gerufen - als Zeichen dafür, dass die Menschheit sich besser um die Erde kümmern muss. Sie begann einst als lokale Kampagne in Sydney und hat sich seither zu einer globalen Bewegung entwickelt, an der sich inzwischen laut WWF mehr als 190 Länder beteiligen.

«Wir wissen, dass es weit mehr braucht als eine Stunde, in der wir das Licht ausschalten, um einen messbaren Einfluss auf den Klimawandel zu haben», heißt es auf der «Earth-Hour»-Webseite. Die Aktion trage aber dazu bei, das Bewusstsein für das Problem zu schärfen und mehr Engagement zu zeigen.

Müll sammeln und Gemüse pflanzen für die Erde

Der Klimaschutz gehöre wieder ganz oben auf die politische Agenda, sagte Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. «Aktuell gerät die Klimakrise angesichts der vielen globalen Herausforderungen immer wieder in den Hintergrund. Dabei verschwindet sie aber nicht – im Gegenteil: Sie verschärft viele dieser Krisen zusätzlich», betonte die Expertin.

Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben mit der «Earth Hour» auch möglichst viele Menschen mobilisieren, 60 Minuten lang selbst für die Umwelt aktiv zu werden. Der WWF rät etwa, Müllsammel-Aktionen zu organisieren, selbst Gemüse anzupflanzen oder auch zur Ruhe zu kommen und einmal durchzuatmen.

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