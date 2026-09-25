Forscher haben in Australien neue Stabschrecken-Arten beschrieben. Was diese Gruppe von bizarren Insekten so besonders macht - und welche Rekorde es gibt.

Sydney (dpa) – Längliche Körper mit bizarren Formen: Stabschrecken – auch Gespenstschrecken genannt – zählen zu den besonders langen Insekten. Auffällig ist zudem ihre Körperform, mit der sie oft Pflanzenteile wie Äste oder Blätter nachahmen, um sich zu tarnen – Mimikry wird das von Fachleuten genannt.

In Australien haben Forscher nun neue Arten von Stabschrecken (Phasmida) beschrieben. Das Team um Braxton Jones von der Universität Sydney schreibt im Fachblatt «Austral Entomology», dass es sich bei zwei Arten der Gattung Anchiale, die im Osten des Kontinents leben, tatsächlich um fünf verschiedene Spezies handelt.

Zu den auffälligsten Stabschrecken auf dem Kontinent zählt die Goliath-Stabschrecke oder Australische Riesenstabschrecke (Clemacantha goliath). Die Weibchen dieser Art können eine Länge von gut 20 Zentimetern erreichen.

Damit zählt die Spezies zu den längeren der insgesamt 130 Stabschrecken des Kontinents, auf dem eine Art bis zu 62 Zentimeter lang wird. Den Weltrekord hält lauf Guinness Buch der Rekorde eine Stabschrecke der im Süden von China lebenden Art Phryganistria chinensis mit einer Länge von 64 Zentimetern. Eine wissenschaftliche Beschreibung dieser Art steht bislang allerdings aus.